Trump'ı bilerek ölüme mi gönderdiler? CIA bu işin neresinde? Akıbeti "Açıklayacağım" dediği Kennedy suikasti gibi oluyordu
ABD'de Donald Trump'a yapılan suikast girişiminde sis perdesi aralanıyor. Güvenlik zafiyeti ve görgü tanıklarının uyarılarına rağmen emniyet güçlerinin saldırgana karşı harekete geçmemesi sonrası "Trump'ı bilerek ölüme mi gönderdiler" sorusu önem kazandı. Akıllara John F. Kennedy suikasti geldi. Bilindiği üzere Trump, Amerikan istihbaratının JFK suikastinin arkasında olduğunu dile getirip CIA'i işaret etmişti. dosyaların tamamını yayınlayacağını söylemişti. Tam da bu noktada Trump'ın Kennedy suikastini anımasatan bir silahlı saldırıya maruz kalması sonrası gözler CIA'ye çevrildi.