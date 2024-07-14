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Trump'ı bilerek ölüme mi gönderdiler? CIA bu işin neresinde? Akıbeti "Açıklayacağım" dediği Kennedy suikasti gibi oluyordu

ABD'de Donald Trump'a yapılan suikast girişiminde sis perdesi aralanıyor. Güvenlik zafiyeti ve görgü tanıklarının uyarılarına rağmen emniyet güçlerinin saldırgana karşı harekete geçmemesi sonrası "Trump'ı bilerek ölüme mi gönderdiler" sorusu önem kazandı. Akıllara John F. Kennedy suikasti geldi. Bilindiği üzere Trump, Amerikan istihbaratının JFK suikastinin arkasında olduğunu dile getirip CIA'i işaret etmişti. dosyaların tamamını yayınlayacağını söylemişti. Tam da bu noktada Trump'ın Kennedy suikastini anımasatan bir silahlı saldırıya maruz kalması sonrası gözler CIA'ye çevrildi.

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Giriş Tarihi 14 Temmuz 2024, 10:13 Güncelleme 14 Temmuz 2024, 11:23
Trump’ı bilerek ölüme mi gönderdiler? CIA bu işin neresinde? Akıbeti Açıklayacağım dediği Kennedy suikasti gibi oluyordu 1

ABD'de başkanlık seçimlerine kan sıçradı.

Trump’ı bilerek ölüme mi gönderdiler? CIA bu işin neresinde? Akıbeti Açıklayacağım dediği Kennedy suikasti gibi oluyordu 2

Eski ABD Başkanı Donald Trump Pensilvanya'da düzenlediği seçim mitinginde silahlı saldırıya uğradı.

Trump’ı bilerek ölüme mi gönderdiler? CIA bu işin neresinde? Akıbeti Açıklayacağım dediği Kennedy suikasti gibi oluyordu 3

Trump, kulağından yaralanırken miting alanında bulunan bir kişi başına mermi isabet etmesi sonucu can verdi.

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