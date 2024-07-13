Başıboş köpek düzenlemesi Meclis’te! TBMM AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler açıkladı! Hangi hayvanlar uyutulacak?

ÖTANAZİ KARARI

Hayvan bakımevlerine alınan hayvanlardan rehabilite edilenler sahiplendirilinceye kadar bu yerlerde barındırılacak. Doğru ve güncel veri sağlanabilmesi amacıyla hayvan bakımevlerine alınan hayvanlar Tarım ve Orman Bakanlığı veri sistemine kaydedilecek. Bu hayvanlardan saldırgan olan, bulaşıcı veya tedavi edilemeyen hastalığı bulunan ya da sahiplenilmesi yasak olan hayvanlara yerel yönetimlerce "ötanazi" yapılacak. Sahipsiz hayvan popülasyonunun, kamu güvenliği bakımından tehlike oluşturmasına veya hayvandan hayvana veya hayvandan insana bulaşan hastalıkların görülmesine, su kaynaklarının, yaban hayatının ve biyolojik çeşitliliğin zarara uğramasına sebebiyet vermesi halinde ilgili yerel yönetim tarafından sahipsiz hayvanlara ötanazi yapılabilecek. Hayvanlara yapılacak müdahalenin sadece tıbbi gerekçelerle değil Kanun'da yer alan diğer istisnai durumlarda da yapılabilmesine imkan sağlanıyor. "Yerel yönetimler adına toplanan sahipsiz hayvanların bakımevi dışında bir yere terk edilmesi veya bakımevinde barındırılan hayvanların bakımevi dışında bir yere bırakmak" fiilleri yasak kapsamına alınıyor. Böylece sahipsiz hayvanların toplanması, hayvan bakımevlerine götürülmesi ve bu hayvanların sahiplendirilinceye kadar hayvan bakımevi bünyesinde bakılmasına ilişkin hükümlerin uygulanmasının ve yerel yönetimlerin görev ve sorumluluklarını eksiksiz olarak yerine getirmelerinin sağlanması amaçlanıyor.

İl hayvanları koruma kurulunun görevleri arasına sahipsiz hayvanların korunmasına yönelik yürütülen çalışmaların yanı sıra insan, hayvan ve çevre sağlığını korumaya yönelik olarak sahipsiz hayvanlardan kaynaklı sorunları belirlemek ve bu sorunlara ilişkin çözüm önerileri üretmek ekleniyor. Düzenlemeyle başta yerel yönetimler olmak üzere diğer ilgili kurum ve kuruluşlara yapılacak desteğin kapsamı genişletiliyor. Buna göre, insan, hayvan ve çevre sağlığının korunması amacıyla bakımevleri, hastaneler ve ameliyathaneler kurmak; bunlara ilişkin ilaç, alet ve ekipmanları temin etmek ile bakımevlerinde bakım, rehabilitasyon ve sahiplendirme gibi faaliyetleri yürütmek için başta yerel yönetimler olmak üzere diğer ilgili kurum ve kuruluşlara teşvik veya Bakanlıkça uygun görülen miktarlarda mali destek sağlanacak. BAŞIBOŞ SOKAK KÖPEĞİ DÜZENLEMESİ: Hangi köpekler uyutulacak? ÖDENEKLER BAŞKA BİR AMAÇ İÇİN KULLANILAMAYACAK

Hayvanları korumaya yönelik hükümlere aykırı hareket eden veya sahiplendiği hayvanların bakımını ciddi şekilde ihmal eden ya da onlara ağrı, acı veya zarar veren kişilerin denetimle yetkili merci tarafından hayvan bulundurması yasak olacak ve hayvanlarına el konulacak. Söz konusu hayvanlardan sahiplendirilme niteliği olanlar sahiplendirilinceye kadar hayvan bakımevinde barındırılacak. Caydırıcılığın sağlanması amacıyla sahipli hayvanın sahibi tarafından terk edilmesi kabahatine ilişkin idari para cezası hayvan başına 2 bin liradan 60 bin liraya çıkarılacak. Yerel yönetimler adına toplanan sahipsiz hayvanları bakımevi dışında bir yere terk eden veya bakımevinde barındırılan hayvanı bakımevi dışında bir yere bırakanlara ise hayvan başına 50 bin lira idari para cezası verilecek. Büyükşehir belediyeleri, il belediyeleri ve nüfusu 25 bini aşan belediyeler, sahipsiz veya güçten düşmüş ya da tehlike arz eden hayvanların korunması ve sahiplendirilinceye kadar bakımının yapılması ile rehabilitasyonunun sağlanması amacıyla hayvan bakımevleri kuracak. Belirtilen hayvanlar, ilgili belediyeler tarafından hayvan bakımevine götürülecek. Hayvan bakımevi kurma zorunluluğu olmayan belediyeler ile il özel idareleri, sorumluluk alanındaki bu hayvanları en yakın hayvan bakımevine götürecek.

Belirtilen kaynağı ayırmayan belediye başkanı ve meclis üyeleri ile ayrılan kaynağı hayvan bakımevi kurmak, sahipsiz hayvanları toplamak, rehabilite etmek veya sahiplendirilinceye kadar bakmak için harcamayan veya bu kaynağı başka amaçlar için sarf eden belediye başkanı ve belediye yetkililerine 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası verilecek. Söz konusu belediyeler 31 Aralık 2028'e kadar belirtilen hayvan bakımevlerini kurmakla ve mevcut bakımevlerinin koşullarını iyileştirmekle yükümlü olacak. Belediyeler, 31 Aralık 2028'e kadar hayvan bakımevleri kurmak, rehabilitasyon işlemlerini gerçekleştirmek ve sahipsiz hayvanlara sahiplendirilinceye kadar bakmak için kesinleşmiş en son bütçe gelirlerinin binde 5'i oranında kaynak ayıracak. Bu oran, büyükşehir belediyelerinde binde 3 olarak uygulanacak. Ayrılan ödenekler başka bir amaç için kullanılamayacak. Kedi ve köpek sahipleri, hayvanlarını en geç 31 Aralık 2025'e kadar dijital kimliklendirme yöntemleriyle kayıt altına aldırmak zorunda olacak. Teklifle, sokakta bakıma ve korunmaya ihtiyacı olacak sahipsiz hayvan bulunmaması amaçlandığı için Hayvanları Koruma Kanunu'ndaki "yerel hayvan koruma görevlileri"ne ilişkin hüküm yürürlükten kaldırılıyor.

17 MADDELİK YASA TEKLİFİ HAZIRLANDI

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, sahipsiz hayvanlara ilişkin kanun teklifinin TBMM Başkanlığına sunulduğunu bildirdi. Güler, AK Parti Grup Başkanvekilleri Bahadır Yenişehirlioğlu, Özlem Zengin ve teklifin ilk imza sahibi AK Parti milletvekilleri ile Meclis'te basın toplantısı düzenledi. AK Parti Grup Başkanı Güler, kanun teklifinin 17 maddeden oluştuğunu ve 5199 sayılı Kanunun bazı maddelerinde değişiklik öngördüklerini söyledi. Belli saha anketlerinde, vatandaşların kendilerine ilettiği şikayetlerde mevcut kanunda eksiklikler olduğunun ortaya çıktığını anlatan Güler, uzun zamandır çalıştıklarını belirtti. Güler, AK Parti Grup Başkanvekilleri Yenişehirlioğlu ve Zengin ile AK Parti milletvekilleri Harun Mertoğlu, Tuba Köksal, Havva Sibel Söylemez'e çalışmalarından dolayı teşekkür etti. AK Parti Grup Başkanvekili Yenişehirlioğlu'nun toplumun bu konuda duyarlı olan her kesimini dinlediğini anlatan Güler, her kesimin görüşleri, önerileri, şikayetleri ve beklentilerinin alındığını ve bir rapor haline getirilerek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunulduğunu anımsattı. Güler, kanun teklifinin gelecek hafta TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu'na, sonraki hafta Genel Kurul'a gelmesini beklediklerini söyledi. 20 YILDA KAÇ SAHİPSİZ KÖPEK KISIRLAŞTIRILDI?

5199 sayılı kanuna göre, sahipsiz hayvanlarını bulunduğu yerden barınaklara almayı, orada bakımı, tedavisinin yapılması, kısırlaştırılması ve alındığı sokağa bırakılması gibi bir uygulama olduğunu hatırlatan Güler, bu uygulamanın 2004'ten bugüne 20 yıllık tarihinde 2,5 milyona yakın sahipsiz köpeğin kısırlaştırıldığı, 550 bine yakın sahipsiz köpeğin de sahiplendirildiğini söyledi. Bu çalışmalara rağmen, bu tedbirlerin yetersiz kaldığını ifade eden Güler, kuduz riskli temaslarla ilgili hastanelere başvuru sayısının arttığını, 2018-2022 yılları arasında bu sayının 267 bin civarındayken, bu rakamın 400 binlerin üzerine çıktığını bildirdi. Belli şehirlerde kuduz riskli temasların artması ve kuduz köpek nedeniyle karantina uygulaması yapıldığını anlatan Güler, bunun toplum sağlığını doğrudan ilgilendiren bir durum olduğunu ifade etti. AK Parti Grup Başkanı Güler, İçişleri Bakanlığı raporuna göre, sahipsiz köpeklerin sebebiyet verdiği trafik kazalarında 50-55 kişinin vefat ettiğini, binlerce vatandaşın yaralandığı ve maddi hasarın meydana geldiğini aktardı. Güler, hayvan dışkılarından kaynaklı birçok hayvansal hastalığın da toplumu tehdit edecek hale geldiğini söyledi.