Davada çarpıcı gelişme: Fenomen vurgunda gözaltına alınan Neslim ve İnanç Güngen tutuklandı

"YAPTIĞIMIZ İŞLEMLER ŞEFFAF" Güngen aynı zamanda polise verdiği ifadede hakkındaki bütün iddiaları reddederek "Bizim yaptığımız tüm iş ve işlemler şeffaftır. Devletin her kurumu gelip bizi denetleyebilir" dedi.

Neslihan ve İnanç Güngen çifti ile beraber zanlıların 45'i adliyeye sevk edildi

Güngen'in gözaltına alınan çalışanlarının ise verdiği ifadelerde Güngen'i yalanladıkları ortaya çıktı. Çalışanların güzellik merkezlerinde kullandıkları ilaç ve kozmetik malzemelerin bir kısmının toplatılma kararı bulunduğunu, malzemelerin halk sağlığını tehdit ettiğini, hiçbir şekilde kozmetik içeriği olmayan sıvıları botoks olarak yüksek fiyata satıldığını ve ilaçların ölümle sonuçlanacak yan etkiler olduğunu bildiklerini ancak tüm bunlara Neslim Güngen 'in kendilerini zorladığını söyledikleri ortaya çıktı.

İNANÇ GÜNGEN SUÇU NESLİM GÜNGEN'E YIKTI Ayrıca İnanç Güngen 'in de ifadesinde bütün suçlamaları reddederek Neslim Güngen 'i suçladığı belirtildi. İnanç Güngen, "Cihazları ben üretiyordum ancak belgeleriyle Neslim ilgileniyordu. Sağlık Bakanlığı'na kayıt yaptırdığını söylüyordu. Şirket benim üzerime ancak bütün işlerle işleyişle Neslim ilgileniyordu" dedi.

VERGİ MÜFETTİŞİ İDDİALARI KABUL ETMEDİ

MASAK tarafından görevlendirildiği süreçte Neslim Güngen'i defalarca arayarak kayıt dışı görüşme talep ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan vergi müfettişinin ise hakkındaki iddiaları reddederek herhangi bir maddi talepte bulunmadığını söylediği öğrenildi. Müfettişin ifadesinde "İşle ilgili görüştük görüşmeye gittiğimde yanımda başkaları da oluyordu" dediği ortaya çıktı.

YASAK AŞK ORTAYA ÇIKTI

Ayrıca Güngen'in fiziki takip sırasında yaptığı bazı görüşmelerde para kasası Gökhan Göz'le de sevgili olduğunu söylediği öğrenildi.