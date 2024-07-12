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Davada çarpıcı gelişme: Fenomen vurgunda gözaltına alınan Neslim ve İnanç Güngen tutuklandı

Fenomenlere yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Neslim Güngen ve eşi İnanç Güngen operasyonuna dair yeni gelişmeler yaşandı. Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan 'kara para aklama' ve 'resmi belgede sahtecilik' soruşturması çerçevesinde gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen Neslim ve İnanç Güngen'in de aralarında bulunduğu 17 kişi Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı. Tutuklanma "ikinci Polat vakası" olarak yorumlanırken Neslihan ve İnanç Güngen'in yönetmeliklere aykırı ürettikleri cihazlarla ülke genelinde 44 ayrı 'taksirle yaralama' suçuna sebep oldukları ve benzer içerikli 746 şikayetin yer aldığı öğrenilmişti.

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Giriş Tarihi 12 Temmuz 2024, 11:21 Güncelleme 13 Temmuz 2024, 01:52
Davada çarpıcı gelişme: Fenomen vurgunda gözaltına alınan Neslim ve İnanç Güngen tutuklandı

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İstanbul Emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında çok sayıda kişiyi yakın takibe aldı.

20 KİŞİ SERBEST KALDI
MASAK raporları, fenomenlerin banka hesap hareketleri, bağlantılı oldukları kişi ya da kişiler geniş çaplı olarak incelenirken sosyal medya hesabından sık sık lüks tüketim yaptığı anlara ait görüntüler paylaşan güzellik merkezi sahibi Neslim Güngen ile eşi İnanç Güngen'e yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 65 kişi gözaltına alınırken, emniyetteki işlemleri tamamlanan 45 kişi adliyeye sevk edildi. 20 kişi ise savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

İFADESİ ORTAYA ÇIKTI
Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Neslim Güngen, eşi İnanç Güngen, vergi müfettişi ile bazı çalışanların ifadelerine ulaşıldı.

Buna göre, Neslim Güngen'in ifadesinde kendisini defalarca kez arayarak kayıt dışı görüşme talep eden vergi müfettişi ile ilgili, "Vergi müfettişleri ile vergi dairesinde görüşme yapıyor. Kayıt dışı görüşmedim kendisiyle" dediği öğrenildi.

"YAPTIĞIMIZ İŞLEMLER ŞEFFAF"
Güngen aynı zamanda polise verdiği ifadede hakkındaki bütün iddiaları reddederek "Bizim yaptığımız tüm iş ve işlemler şeffaftır. Devletin her kurumu gelip bizi denetleyebilir" dedi.

ÇALIŞANLARI YALANLADI: BİZİ ZORLADI

Güngen'in gözaltına alınan çalışanlarının ise verdiği ifadelerde Güngen'i yalanladıkları ortaya çıktı. Çalışanların güzellik merkezlerinde kullandıkları ilaç ve kozmetik malzemelerin bir kısmının toplatılma kararı bulunduğunu, malzemelerin halk sağlığını tehdit ettiğini, hiçbir şekilde kozmetik içeriği olmayan sıvıları botoks olarak yüksek fiyata satıldığını ve ilaçların ölümle sonuçlanacak yan etkiler olduğunu bildiklerini ancak tüm bunlara Neslim Güngen'in kendilerini zorladığını söyledikleri ortaya çıktı.

Neslihan ve İnanç Güngen çifti ile beraber zanlıların 45'i adliyeye sevk edildi

İNANÇ GÜNGEN SUÇU NESLİM GÜNGEN'E YIKTI
Ayrıca İnanç Güngen'in de ifadesinde bütün suçlamaları reddederek Neslim Güngen'i suçladığı belirtildi. İnanç Güngen, "Cihazları ben üretiyordum ancak belgeleriyle Neslim ilgileniyordu. Sağlık Bakanlığı'na kayıt yaptırdığını söylüyordu. Şirket benim üzerime ancak bütün işlerle işleyişle Neslim ilgileniyordu" dedi.

VERGİ MÜFETTİŞİ İDDİALARI KABUL ETMEDİ
MASAK tarafından görevlendirildiği süreçte Neslim Güngen'i defalarca arayarak kayıt dışı görüşme talep ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan vergi müfettişinin ise hakkındaki iddiaları reddederek herhangi bir maddi talepte bulunmadığını söylediği öğrenildi. Müfettişin ifadesinde "İşle ilgili görüştük görüşmeye gittiğimde yanımda başkaları da oluyordu" dediği ortaya çıktı.

YASAK AŞK ORTAYA ÇIKTI
Ayrıca Güngen'in fiziki takip sırasında yaptığı bazı görüşmelerde para kasası Gökhan Göz'le de sevgili olduğunu söylediği öğrenildi.

Gökhan Göz, türkücü Berdan Mardini'nin eski eşi Fatoş Yelliler, Bircan Bali ve Gülşah Saraçoğlu ile yaşadığı birliktelikler ile biliniyor.

Göz'ün firari olarak arandığı da ortaya çıktı.

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "suçtan kaynaklanan mal varlığının değerlerini aklama", "resmi belgede sahtecilik" ve "nitelikli dolandırıcılık" suçlarına ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında yakalanan 65 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüphelilerden 43'ü sağlık kontrolünün ardından Küçükçekmece Adliyesi'ne gönderildi, diğer zanlılar ise savcılık talimatıyla salıverildi.

Savcılığa çıkarılan 43 şüpheliden 17'si tutuklanma, 21'i haklarında adli kontrol tedbiri uygulanması talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi, 5 şüpheli ise serbest bırakıldı.

NESLİM GÜNGEN VE İNANÇ GÜNGEN TUTUKLANDI
Nöbetçi sulh ceza hakimliği, Güngen çiftinin de aralarında bulunduğu 17 şüphelinin tutuklanmasına, 21 zanlının ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi.

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