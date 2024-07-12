Mehmetçiğin nefesi teröristlerin ensesinde: Irak’ın kuzeyinde 9’u daha sarı torbaya!

Milli Savunma Bakanlığı Irak'ın kuzeyindeki Hakurk, Gara ve Pençe-Kilit Operasyonu bölgelerinde 9 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
TERÖRLE MÜCADELEDE KARARLILIK: ONLARIN GELDİĞİNİ DUYAN OLMAZ...
Bakanlığın resmi hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere verildi:
"Onların geldiğini duyan olmaz, döndüğünü ise duymayan kalmaz. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz; Irak'ın kuzeyindeki Hakurk, Gara ve Pençe-Kilit Operasyonu bölgelerinde tespit ettiği 9 PKK'lı teröristi etkisiz hâle getirdi.
Her nerede olursa olsunlar, Mehmetçiğin nefesi teröristlerin ensesinde olmaya devam edecek!"