Mehmetçiğin nefesi teröristlerin ensesinde: Irak’ın kuzeyinde 9’u daha sarı torbaya!

TERÖRLE MÜCADELEDE KARARLILIK: ONLARIN GELDİĞİNİ DUYAN OLMAZ... Bakanlığın resmi hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere verildi:

"Onların geldiğini duyan olmaz, döndüğünü ise duymayan kalmaz. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz; Irak'ın kuzeyindeki Hakurk, Gara ve Pençe-Kilit Operasyonu bölgelerinde tespit ettiği 9 PKK'lı teröristi etkisiz hâle getirdi.

Her nerede olursa olsunlar, Mehmetçiğin nefesi teröristlerin ensesinde olmaya devam edecek!"