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Mehmetçiğin nefesi teröristlerin ensesinde: Irak'ın kuzeyinde 9'u daha sarı torbaya!

Milli Savunma Bakanlığı Irak’ın kuzeyindeki Hakurk, Gara ve Pençe-Kilit Operasyonu bölgelerinde 9 PKK’lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Bakanlıktan yapılan açıkamada, "Onların geldiğini duyan olmaz, döndüğünü ise duymayan kalmaz." ifadeleriyle terörle mücadelede kararlılık vurgusu yapıldı.

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Giriş Tarihi 12 Temmuz 2024, 12:15 Güncelleme 12 Temmuz 2024, 13:09
Mehmetçiğin nefesi teröristlerin ensesinde: Irak’ın kuzeyinde 9’u daha sarı torbaya!

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Milli Savunma Bakanlığı Irak'ın kuzeyindeki Hakurk, Gara ve Pençe-Kilit Operasyonu bölgelerinde 9 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

TERÖRLE MÜCADELEDE KARARLILIK: ONLARIN GELDİĞİNİ DUYAN OLMAZ...
Bakanlığın resmi hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere verildi:

"Onların geldiğini duyan olmaz, döndüğünü ise duymayan kalmaz. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz; Irak'ın kuzeyindeki Hakurk, Gara ve Pençe-Kilit Operasyonu bölgelerinde tespit ettiği 9 PKK'lı teröristi etkisiz hâle getirdi.

Her nerede olursa olsunlar, Mehmetçiğin nefesi teröristlerin ensesinde olmaya devam edecek!"

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