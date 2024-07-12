Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum duyurdu: Her ay 25-30 bin konut!

6 Şubat depremlerinde hasar alan bölgelerin yeniden aya kaldırılması için çalışmalar sürüyor.
Yeniden Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı görevine atanan Murat Kurum deprem bölgesinde çalışmalarına başladı.
6 Şubat depremlerinde hasar alan bölgelerin yeniden aya kaldırılması için çalışmalar sürüyor.
Yeniden Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı görevine atanan Murat Kurum deprem bölgesinde çalışmalarına başladı.
ADIYAMAN'DA DUYURDU: HER AY 25-30 BİN KONUT
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, deprem bölgesi Adıyaman'da yaptığı açıklamada "Her ay 25-30 bin konutumuzu teslim edeceğiz." ifadelerini kullandı.
Detaylar gelecek...