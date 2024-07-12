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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum duyurdu: Her ay 25-30 bin konut!

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum 6 Şubat depremlerinde hasar alan Adıyaman'daki çalışmaları inceledi. Kurum, "Her ay 25-30 bin konutumuzu teslim edeceğiz." ifadelerini kullandı.

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Giriş Tarihi 12 Temmuz 2024, 14:14 Güncelleme 12 Temmuz 2024, 14:28
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum duyurdu: Her ay 25-30 bin konut!

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6 Şubat depremlerinde hasar alan bölgelerin yeniden aya kaldırılması için çalışmalar sürüyor.

Yeniden Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı görevine atanan Murat Kurum deprem bölgesinde çalışmalarına başladı.

ADIYAMAN'DA DUYURDU: HER AY 25-30 BİN KONUT
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, deprem bölgesi Adıyaman'da yaptığı açıklamada "Her ay 25-30 bin konutumuzu teslim edeceğiz." ifadelerini kullandı.

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