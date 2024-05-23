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CHP Hatay Milletvekili Nermin Yıldırım Kara'dan Bakan Özhaseki'ye deprem bölgesi teşekkürü!

Siyasette atılan yumuşama adımları Meclis'te de kendisini gösteriyor. CHP Hatay Milletvekili Nermin Yıldırım Kara, Çevre, Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki’ye deprem bölgesindeki çalışmalar nedeniyle teşekkür etti.

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Giriş Tarihi 23 Mayıs 2024, 11:28 Güncelleme 23 Mayıs 2024, 11:52
CHP Hatay Milletvekili Nermin Yıldırım Kara’dan Bakan Özhaseki’ye deprem bölgesi teşekkürü!

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6 Şubat depremlerinin ardından devlet tüm imkanları bölge için seferber etti.

Depremin üzerinden 1 sene geçmesine rağmen bölgede yükselen konutlar hak sahiplerine teslim edildi.

Hatay'da yükselen deprem konutlarıHatay'da yükselen deprem konutları

CHP'Lİ İSİMDEN BAKAN ÖZHASEKİ'YE ÖVGÜ
CHP Hatay Milletvekili Nermin Yıldırım Kara, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki'ye deprem bölgesindeki çalışmalar nedeniyle teşekkür etti.

TBMM Genel Kurulu'nda konuşan Nermin Yıldırım Kara, Bakan Özhaseki'nin çalışmaları 'ortak akıl' ile yürüttüğünü söyledi.

Nermin Yıldırım KaraNermin Yıldırım Kara

"NE ZAMAN İSTEDİYSEK MASAYA OTURMAMIZI SAĞLADI"
Deprem bölgesinde yapılan çalışmalarda halkın istek ve taleplerine kulak verilmeye devam edilmesi gerektiğini belirten CHP Hatay Milletvekili Nermin Yıldırım Kara şunları söyledi:

"Buradan tekrar söylüyorum yerel yönetimlerle, STK'larla iş birliği içerisinde olmak isteyen paydaşlarla bu konuyu doğru ve sağlıklı bir zeminde konuşamıyorsunuz ama buradan sayın bakana teşekkür ediyorum.

Sayın Özhaseki biz ne zaman ne dediysek ne istediysek her zaman geldi bu masaya oturmamızı sağladı.

Gelmelisiniz, oturmalısınız, halkın rızasını almadan hiçbir şey yapamazsınız."

SİYASETTE YUMUŞAMA DÖNEMİ
Türkiye siyasetinde yumuşama dönemi yaşanıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan 2 Mayıs'ta CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i AK Parti Genel Merkezi'nde kabul etti. Başkan Erdoğan daha sonra görüşmeye ilişkin yaptığı açıklamada "Siyaset yumuşama dönemine girdi" dedi. Başkan Erdoğan'ın önümüzdeki günlerde CHP'ye iade-i ziyaret yapması bekleniyor.

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