Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum: ’’Hep söyledik ilk işimiz deprem bölgesi’’

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Deprem bölgesinde kaybedecek tek bir saniyemiz yok ve bu anlayışla, bilinçle tüm şantiyelerde çalışan 200 bin ekip arkadaşımla birlikte burada vatandaşlarımız için yapılması gereken çalışmaları gece gündüz sürdüreceğimizin sözünü buradan bir kez daha ifade ediyorum." dedi.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, bakanlık görevine yeniden iadesi sonrası deprem bölgesi ziyaretleri kapsamında Hatay'da önemli açıklamalarda bulundu.
Bakan Kurum, Hatay Afet Koordinasyon Merkezi'nde basına kapalı gerçekleştirilen koordinasyon toplantısına katıldı.
HEP SÖYLEDİK: İLK İŞİMİZ DEPREM BÖLGESİ
Daha sonra Atatürk Caddesi'ndeki şantiye alanında incelemelerde bulunan Kurum, yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi aldı. Kurum, burada yaptığı açıklamada, depremlerde vefat edenlere yeniden Allah'tan rahmet, yakınlarına da başsağlığı diledi.
Göreve geldiği andan itibaren önceliklerinin deprem bölgesi olacağının sözünü verdiklerini hatırlatan Kurum, şöyle devam etti:
"Tüm ekibimizle göreve gelir gelmez proje alanlarımızı karış karış geziyor ve en ince detayına kadar, titizlikle inceliyoruz. Hiçbir şeyi 'detay' deyip, atlamamaya gayret gösteriyoruz ve bu manada vatandaşımızdan gelen hiçbir soruna kulak tıkamadan, vatandaşlarımızın taleplerini, sorunlarını, ihtiyaçlarını çözecek adımları da yerinde kararlarını almak suretiyle o masadan kalkmıyoruz. Hep şunu söyledik; 'ilk işimiz, önceliğimiz, ana gündemimiz deprem bölgesi olacak' dedik. Deprem bölgesinde kaybedecek tek bir saniyemiz yok ve bu anlayışla, bilinçle tüm şantiyelerde çalışan 200 bin ekip arkadaşımla birlikte burada vatandaşlarımız için yapılması gereken çalışmaları gece gündüz sürdüreceğimizin sözünü buradan bir kez daha ifade ediyorum."
Bakan Kurum, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın görevi tevdi etmesinin hemen ardından soluğu deprem bölgesinde aldıklarını söyledi