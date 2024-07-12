Başkan Erdoğan’dan NATO Zirvesi’nde yoğun diplomasi! Ana gündem Gazze: AB yolunda kritik temaslar

Türkiye ile Fransa ilişkilerinin her alanda artırılmasının önemini ifade eden Erdoğan, Türkiye'nin Avrupa Birliği üyelik sürecinin canlandırılmasının gerekli olduğunu, Türkiye'nin bu konuda desteklenmesinin beklendiğini belirtti.

MACRON'A AB ÜYELİĞİ İÇİN ÇAĞRI Erdoğan ile Macron arasındaki görüşmede, Türkiye ile Fransa ikili ilişkileri, Ukrayna-Rusya savaşı, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarıyla bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Başkan Erdoğan, İsrail'in ateşkes konusunda Batılı ülkeler tarafından teşvik edilmesinin bölgesel ve küresel barışa katkı sağlayacağını, Fransa'nın da bu noktada somut adım atmasının yararlı olacağını söyledi.

İSRAİL'E BASKI YAPILMALI Erdoğan, Almanya Başbakanı Scholz ile görüşmesinde, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının sona ermesi ve ortaya çıkan ateşkes fırsatının heba edilmemesi için İsrail'e baskı yapılması gerektiğini dile getirerek, çatışmaların bölgeye yayılmasının engellenmesi için de gayretlerin artırılmasının önemli olduğunu kaydetti.

Başkan Erdoğan, ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve küresel konuların ele alındığı görüşmede, Starmer'ı yeni görevi için bir kez daha kutladı.

STARMER'İ KUTLADI İngiltere Başbakanı Starmer ile görüşmesinde Erdoğan, yeni dönemde Türkiye ile İngiltere'nin ilişkilerin her alanda geliştirilmesi için yeni adımlar atabileceğini, ilişkilerdeki olumlu seyrin artarak devamını arzuladıklarını vurguladı.

TÜRKİYE ARABULUCULUĞA HAZIR Erdoğan ile Zelenskiy görüşmesinde, Ukrayna-Rusya savaşının seyri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Başkan Erdoğan, Türkiye'nin Avrupa Birliği üyelik sürecinin canlandırılması için Almanya'dan destek beklendiğini ifade etti.

Görüşmede, Türkiye'nin, Ukrayna-Rusya savaşının adil bir barışla sonuçlanması için gayretlerini sürdürdüğünü, Karadeniz Tahıl Girişimi'nin yeniden canlandırılması için de çalışmalara başlandığını bildiren Erdoğan, Türkiye'nin barışa zemin oluşturmak adına arabuluculuk dahil her türlü girişime hazır olduğunu da belirtti.

İLİŞKİLER GELİŞMEYE DEVAM EDECEK

Başkan Erdoğan, İtalya Başbakanı Meloni ile görüşmesinde, iki ülke ilişkilerinin atılacak adımlarla gelişmeye devam edeceğini, bunun için çalışmayı sürdüreceklerini söyledi.