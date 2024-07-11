Gözler Başkan Erdoğan’da! NATO Zirvesinde liderlerle peş peşe kritik temaslar

Zirve kapsamındaki Müttefik ve Ortak Devlet ve Hükümet Başkanları Toplantısı'nın ardından Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile zirvenin yapıldığı Walter E. Convention Center'da bir araya geldi.

TAHIL KORİDORU İÇİN ÇALIŞMALAR BAŞLADI



İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre görüşmede Ukrayna-Rusya savaşının seyri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.



Başkan Erdoğan görüşmede, Türkiye'nin Ukrayna-Rusya savaşının adil bir barışla sonuçlanması için gayretlerine devam ettiğini, Karadeniz Tahıl Girişimi'nin yeniden canlandırılması için de çalışmalara başlandığını ifade etti.



Başkan Erdoğan, Türkiye'nin barışa zemin oluşturmak adına arabuluculuk dâhil her türlü girişime hazır olduğunu da belirtti.

MACRON'LA KRİTİK TEMAS

Başkan Erdoğan aynı zamanda NATO Devlet ve Hükûmet Başkanları Zirvesi sebebiyle bulunduğu Washington'daki temasları kapsamında Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile bir araya geldi.