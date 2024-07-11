CHP’de 50 vekil kavgası! Tanju Özcan’ın çıkışı Kemal Kılıçdaroğlu’nu çileden çıkardı: Cenazeme gelme

"AKLINI BAŞINA AL" Ama edepsize had bildirmek, kırk yetim giydirmek gibiymiş derler… Serseri mayın gibisin. Dengeni yitirmişsin. Bu söylemlerinle partiyi zora sokuyorsun… Kimse söylemiyor, ben söyleyeyim; Aklını başına al… Tanju, ne kadar kin varmış içinde… Kinini daha da diri tut ve kork! "Tanrı mısın?" Ne demek? Allah'a sığınırım. "Tarikat lideri misin?" Ne demek? Hayatım tarikatlarla mücadele ederek geçti.





"YAZIK SANA VERDİĞİM EMEKLERE"



Eleştiri bizim partimiz için ekmek ve su gibidir, başımın üstünde yeri vardır. Ama saygısızlığa, edepsizliğe ve arsızlığa ne ben ne de Cumhuriyet Halk Partisi müsaade etmez… Gün olur ecel vuku bulursa cenazeme katılmanı istemiyorum... Yazık sana, sana verdiğim emeklere…



NE OLMUŞTU?



"Siyasetten çekilmedim" diyerek CHP yönetimine "parti içinde hala etkinim" mesajı veren Kemal Kılıçdaroğlu Ankara'daki ofisinde Vedat Yenerer'e bir röportaj vermişti.

Kemal Kılıçdaroğlu "Siyaseti bıraktınız mı? Bırakmadıysanız ne düşünüyorsunuz? Yeni bir parti kuracak mısınız?" sorusuna "Siyaseti bırakmadım. Tam da ortasındayım (elleriyle çalışma ofisini göstererek). Yeni bir parti kurmayı hiç düşünmedim. Partim belli CHP" yanıtını vermişti.