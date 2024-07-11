CHP’de 50 vekil kavgası! Tanju Özcan’ın çıkışı Kemal Kılıçdaroğlu’nu çileden çıkardı: Cenazeme gelme

CHP içinde süren iç savaş giderek büyümeye devam ediyor. Sürekli 'buradayım' mesajı veren eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun son olarak 'içeride sadık 50 vekilim var' çıkışı ipleri daha da gerdi.
CHP içinde süren iç savaş giderek büyümeye devam ediyor. Sürekli 'buradayım' mesajı veren eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun son olarak 'içeride sadık 50 vekilim var' çıkışı ipleri daha da gerdi.
ÖZCAN'DAN BOMBARDIMAN: SEN TANRI MISIN?
Kılıçdaroğlu'nun çıkışı sonrası CHP Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Kemal Kılıçdaroğlu'nu çok sert dille hedef aldı.
Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Özcan, "Hatırlatmak için söylüyorum..Geçen yıl bu zamanlar DEĞİŞİM adı altında Ankara'ya yürüyordum! Herkes sessizdi neredeyse! Yürüyüş sonunda koltuk attığım kişi Kurultay da da, şimdi yaptıklarıyla da koltuk sevdasını gösteriyor! 50 sadık vekili varmış! Sen Tanrı mısın, tarikat lideri mi? Ne demek sadık vekil?" ifadelerini kullandı.
KILIÇDAROĞLU SONUNDA PATLADI: CENAZEME GELME
CHP'li Özcan'ın sert sözlerinin ardından Kılıçdaroğlu sonunda patladı. "Yazık sana, sana verdiğim emeklere" diyen Kılıçdaroğlu, "Gün olur ecel vuku bulursa cenazeme katılmanı istemiyorum" dedi.
Kılıçdaroğlu paylaşımı şu şekilde:
Sana ilk ve son kez cevap veriyorum; Söylemediğim bir söz için ve dahi çıkan yalan haberi de tekzip ettiğim halde şu söylediklerine bak. Ne parti ahlakımızda ne de kültürümüzde senin yaptıklarının yeri yoktur. Cumhuriyet Halk Partisinin milletvekilleri yalnızca Anayasaya ve millete bağlıdır. Hakarete varan ifadeler kullandın sustum. Mustafa Kemal Atatürk'ün makamını temsil eden koltuğu fırlattın sustum.
"AKLINI BAŞINA AL"
Ama edepsize had bildirmek, kırk yetim giydirmek gibiymiş derler… Serseri mayın gibisin. Dengeni yitirmişsin. Bu söylemlerinle partiyi zora sokuyorsun… Kimse söylemiyor, ben söyleyeyim; Aklını başına al… Tanju, ne kadar kin varmış içinde… Kinini daha da diri tut ve kork! "Tanrı mısın?" Ne demek? Allah'a sığınırım. "Tarikat lideri misin?" Ne demek? Hayatım tarikatlarla mücadele ederek geçti.
"YAZIK SANA VERDİĞİM EMEKLERE"
Eleştiri bizim partimiz için ekmek ve su gibidir, başımın üstünde yeri vardır. Ama saygısızlığa, edepsizliğe ve arsızlığa ne ben ne de Cumhuriyet Halk Partisi müsaade etmez… Gün olur ecel vuku bulursa cenazeme katılmanı istemiyorum... Yazık sana, sana verdiğim emeklere…
NE OLMUŞTU?
"Siyasetten çekilmedim" diyerek CHP yönetimine "parti içinde hala etkinim" mesajı veren Kemal Kılıçdaroğlu Ankara'daki ofisinde Vedat Yenerer'e bir röportaj vermişti.
Kemal Kılıçdaroğlu "Siyaseti bıraktınız mı? Bırakmadıysanız ne düşünüyorsunuz? Yeni bir parti kuracak mısınız?" sorusuna "Siyaseti bırakmadım. Tam da ortasındayım (elleriyle çalışma ofisini göstererek). Yeni bir parti kurmayı hiç düşünmedim. Partim belli CHP" yanıtını vermişti.
"BANA SADIK 50 MİLLETVEKİLİ VAR"
Yenerer, Kılıçdaroğlu'na CHP içerisindeki milletvekilleriyle ilgili dikkat çeken bir soru yönelterek, "En az 50 milletvekilinin parti içinde size sadık olduğu iddiası konuşuluyor. Doğru mu?" dedi.
Kılıçdaroğlu ise "Evet doğru." şeklinde cevap verdi.
BOMBA SHP İDDİASI
Öte yandan geçtiğimiz günlerde yeniden kurulan Sosyal Demokrat Halkçı Parti (SHP) ile ilgili bomba bir iddia gündeme gelmişti. Söz konusu partinin arkasında Kemal Kılıçdaroğlu'nun olduğu ve muhalefetten koparacağı vekillerle siyasete dahil olacağı iddia edilmişti.
CHP'ye yakınlığıyla bilinen Şaban Sevinç Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın bir ismin işin içinde olduğunu öne sürmüştü.