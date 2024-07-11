Dilan Polat ve Engin Polat soruşturmasında yeni detaylar! Kara para aklamak için öğrencileri de kullandılar! Gizli tanıktan şok ifade: Diğer fenomenler de var

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİ BİLE KULLANMIŞLAR İkilinin üniversite öğrencilerini de kirli işlerine alet ettiklerini anlatan gizli tanık, " Sitenin oynattığı sanal bahis tutarı dikkate alındığında farklı isimlere ait banka hesapları, elektronik cüzdanlar ve kredi kartı sistemine ihtiyacı var. Üniversite öğrencilerine yaklaşık 20.000 TL gibi bir rakam karşılığında ortalama 5 ile 10 adet farklı bankalardan açılan hesap ve internet bankacılığı için sim kart tedarik etmek adına saha ekibi görevlendirdiler" diyerek kirli oyunları anlattı.

"UZAKTAN ERİŞİMLE TELEFONLARINI HACKLEDİM" Dosyada tanık olarak ifade veren Erkan Şahin'in de beyanlarına yer verildi. Sosyal medya fenomeni olduğunu söyleyen Şahin, Seyhan Soylu 'nun yanında çalışan bir kişi aracılığı ile Polat çiftiyle tanıştığını ve bir dönem beraber işbirliği, tanıtımlar yaptıklarını söyledi. 2022 yılında yine sosyal medya fenomeni Ece Ronay 'la çektiği bir video nedeniyle Dilan Polat 'ın kendisi hakkında saldırgan paylaşımlar yaptığını anlatan Şahin, "Ece Ronay'la arasında güzellik merkezlerinin açılacağı ilçeler için bir anlaşmazlık varmış. Saldırıya uğramış olmamdan dolayı sinirlendim. Bu kızgınlıkla onların cep telefonlarına ve bilgisayarlarına uzaktan erişimle hackledim" dedi.

Engin Polat 'ın telefonda ICQ isimli mesajlaşma programı üzerinden yaptığı yazışma içeriklerinde yasa dışı bahisle ilgili konuşmalar yaptığını gördüğünü belirten tanık Şahin, "Bahis sitesine Engin'in koyduğu bir sermaye gibi büyük tutardan söz ediliyordu. Hatta bu anaparanın tutarının on milyon TL'lerle ifade edilebilecek kadar yüksek olduğunu hatırlıyorum. Engin, bu konuşmalarında bahis işlerine Veysel isimli bir büyüğünün yönlendirmesiyle girdiğinden söz ediyordu. Bu kurulan sitelere koyduğu anaparasının yüzde 40'ı kadarını kar payı olarak günlük şekilde kripto para olarak geri alıyordu. Hatta işi o kadar ileriye taşımışlardı ki ben bu dönemde Dilan Polat'ın sosyal medya hesaplarından bahis sitesinin takip edilip, instagram üzerinden çekilişle yapılıp ödül verileceğine dair reklamı da yapılmıştı" dedi.

"DİĞER FENOMENLER DE İŞİN İÇİNDE" Engin Polat 'ın telefonunda fenomenler Kenan Özkan, İlayda Topal, Tolunay Topal ve Nez Demir'in kripto para transferinde yer aldıklarına dair gözlemleri olduğunu aktaran tanık, "Örneğin; Kenan Özkan ile Engin Polat arasındaki bir görüşmede, kripto para aktarımı için kullanılan cüzdan numarası paylaşımlarına rastladım. Bu konuşmada Engin, Kenan'a kasa geliri olarak kripto para gönderimini yapmış oluyordu. Yine Engin'in Nez Demir ile yaptığını düşündüğüm bir konuşmada, Nez'in sosyal medya paylaşımlarından yukarıda bahsettiğim sitelerin reklamlarını yapacağını ve bu kapsamda payını alacağını gözlemledim. Tolunay ile yaptığı konuşmada, kasa sohbetinin geçtiğini ve aralarında bir kripto cüzdan numarası paylaşımı olduğunu gördüm" diye anlattı.

"KASA, BAHİS KONUŞMASINDAN SONRA ENGİN KEYİFLİ VE GÜLEÇ"

Tanık ifadesinde, Engin Polat'In üçüncü kişilerle yaptığı konuşmalarında mailorder yöntemiyle para kazandığını, bir çok üçüncü şahıs adına kayıtlı olan kredi kartı 16 haneli numaralarını, cvv kodlarını ve son kullanma tarihlerini depoladığını gördüğünü aktardı. Sabah'ta yer alan habere göre, bu bilgileri depoladığını da anlatan tanık, "Polat çiftiyle iş yaptığımız dönemde Engin Polat, biri android biri ios sistem kullanan iki telefon taşıdığını görüyordum. Android sisteme sahip olan telefonundan sadece özel konuşmalarını yapıyordu. Bu sebeple bu telefonla yaptığı konuşmalara çok sınırlı olarak şahit olabildim. Yine konuşma içeriklerinde 'kasa, bahis oranları' kelimelerinin geçtiğini duydum. Bu konuşmalardan sonra genellikle keyifli ve güleç yüzlü bir hal takınıyordu" dedi.

İLK DURUŞMA 4 EYLÜL'DE

Öte yandan Polatlar iddianamesiyle ilgili savcılık ve mahkemenin karşı karşıya gelmesinin ardından savcılığın itirazını değerlendiren İstanbul Anadolu Ağır Ceza Mahkemesi, kararını verdi. Polatlarla birlikte toplam 28 şüpheli, 4 Eylül 2024 günü İstanbul Anadolu Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak. İlk celse 4-5-6 Eylül olmak üzere 3 gün boyunca devam edecek.