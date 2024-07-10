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CHP'li Etimesgut Belediyesi'nden tepki çeken karar: 15 Temmuz'u görmezden gelecekler!

Fetullahçı Terör Örgütü'nün 252 vatandaşımızı şehit ettiği 15 Temmuz darbe girişiminin 8. yıl dönümüne sayılı günler kaldı. Cumhuriyet Halk Partili Erdal Beşikçioğlu yönetimindeki Etimesgut Belediyesi, 15 Temmuz'un yıl dönümünde anma etkinliği düzenlememe kararı aldı. CHP'li Belediye'nin kararı tepki çekti.

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Giriş Tarihi 10 Temmuz 2024, 11:27 Güncelleme 10 Temmuz 2024, 11:27
CHP’li Etimesgut Belediyesi’nden tepki çeken karar: 15 Temmuz’u görmezden gelecekler!

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15 Temmuz 2016'da FETÖ'cü hainlerin gerçekleştirmeye çalıştığı darbe girişimi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla meydanlara inen milletin destansı direnişi sayesinde püskürtüldü.

FETÖ'cü alçaklar 252 vatandaşımızı şehit ederken o gece yaşananları anmak ve şehitleri yad etmek amacıyla her yıl 15 Temmuz'da ülke genelinde etkinlikler düzenleniyor.

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DESTANSI DİRENİŞİN 8. YIL DÖNÜMÜ
Destansı direnişin 8'inci yıl dönümünde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında birçok il ve ilçede çeşitli programlar düzenlenecek.

ETİMESGUT BELEDİYESİ'NDEN TEPKİ ÇEKEN KARAR
Türkiye 15 Temmuz'a hazırlanırken, CHP'li Etimesgut Belediyesi tepki çeken bir karara imza attı.

Erdal Beşikçioğlu yönetimindeki Etimesgut Belediyesi 15 Temmuz'da anma etkinliği düzenlememe kararı aldı.

"BELEDİYEMİZCE HERHANGİ BİR ETKİNLİĞİN YAPILMAYACAĞI..."
Kararda şu ifadeler yer aldı:

"Belediye Meclisinin 03/06/2024 tarih ve 181 sayılı kararı ile Komisyonlarımıza müşterek havale edilen işlemli dosya incelendi.

Konu üzerinde yapılan inceleme ve görüşmeler neticesinde;

"15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Etkinlikleri" ile ilgili olarak Valilik ve Kaymakamlık tarafından çeşitli etkinlikler düzenleneceğinden Belediyemizce herhangi bir etkinliğin yapılmayacağı Komisyonlarımızın 28/06/2024 tarih ve müşterek 22 sayılı raporu ile uygun görülmüş olup, Raporumuz Yüce Meclis'in görüşüne arz olunur."

TEPKİ YAĞDI
CHP'li Erdal Beşikçioğlu yönetimindeki Etimesgut Belediyesi'nin kararı tepki çekti.

Yazar Yusuf Alabarda, "Yazık, oysa o gece en büyük direniş Etimesgut Zırhlı Birlikler önünde verildi." diyerek karara tepki gösterdi.

İşte o tepkilerden bazıları:

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