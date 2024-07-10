"BELEDİYEMİZCE HERHANGİ BİR ETKİNLİĞİN YAPILMAYACAĞI..."

Kararda şu ifadeler yer aldı:

"Belediye Meclisinin 03/06/2024 tarih ve 181 sayılı kararı ile Komisyonlarımıza müşterek havale edilen işlemli dosya incelendi.

Konu üzerinde yapılan inceleme ve görüşmeler neticesinde;

"15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Etkinlikleri" ile ilgili olarak Valilik ve Kaymakamlık tarafından çeşitli etkinlikler düzenleneceğinden Belediyemizce herhangi bir etkinliğin yapılmayacağı Komisyonlarımızın 28/06/2024 tarih ve müşterek 22 sayılı raporu ile uygun görülmüş olup, Raporumuz Yüce Meclis'in görüşüne arz olunur."

TEPKİ YAĞDI

CHP'li Erdal Beşikçioğlu yönetimindeki Etimesgut Belediyesi'nin kararı tepki çekti.

Yazar Yusuf Alabarda, "Yazık, oysa o gece en büyük direniş Etimesgut Zırhlı Birlikler önünde verildi." diyerek karara tepki gösterdi.