Teröre kaynağında darbe! Irak’ın kuzeyinde temizlik... 2 PKK’lı ex

Türkiye güney sınırlarında bir 'teröristan' kurulmasına kesin surette müsaade etmeyecek. Bu kapsamda Türk Silahlı Kuvvetleri, askeri harekat öncesi alan ve saha temizliğini sürdürüyor.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) terörün kaynağında bertaraf edildiğini bildirdi.

2 PKK'LI EX

Bakanlığın resmi sosyal medya hesabından SİHA görseli ile yapılan paylaşımda "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, terörü kaynağında yok etmek için kesintisiz operasyonlarla mücadeleye devam ediyor. Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist etkisiz hâle getirildi" ifadelerine yer verildi.