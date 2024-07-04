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Milli Savunma Bakanlığı Irak'ın kuzeyinden paylaştı! 'Pençe' vuruldu 'Kilit' kapanıyor

Türk Silahlı Kuvvetleri, Irak'ın kuzeyinde 'Pençe'yi attı 'Kilit'i kapatıyor. 'Teröristan' tezgahını dağıtacak askeri harekat öncesi alan ve saha temizliği sürüyor. Dün akşam icra edilen hava harekatı sonrası MSB'den dikkat çeken bir paylaşım geldi. "Kilit kapanıyor" notuyla paylaşılan görüntüde Pençe-Kilit Harekât Sahasından yapılan atışlara yer verildi.

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Giriş Tarihi 04 Temmuz 2024, 17:41 Güncelleme 04 Temmuz 2024, 18:05
Milli Savunma Bakanlığı Irak’ın kuzeyinden paylaştı! ’Pençe’ vuruldu ’Kilit’ kapanıyor

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Türkiye güney sınırlarında bir 'teröristan' kurulmasına kesin surette müsaade etmeyecek. Bu kapsamda Türk Silahlı Kuvvetleri, askeri harekat öncesi alan ve saha temizliğini sürdürüyor.

Milli Savunma Bakanlığı paylaştı: Kilit kapanıyor!



Milli Savunma Bakanlığı'nda devam eden harekatlara ilişkin dikkat çeken bir paylaşım yapıldı.



"KİLİT KAPANIYOR"

"Kilit kapanıyor" notuyla paylaşılan görüntüde Pençe-Kilit Harekât Sahasından yapılan atışlara yer verildi.

IRAK'IN KUZEYİNDE ÇOK SAYIDA TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Geride bıraktığımız gün de Irak'ın kuzeyindeki 37 terör hedefinin hava harekatı ile imha edildi.

MSBden Irakın kuzeyine hava harekatı: 37 terör hedefi vurulduMSBden Irakın kuzeyine hava harekatı: 37 terör hedefi vuruldu


Hava harekatında azami oranda yerli ve millî mühimmat kullanılarak çok sayıda teröristin etkisiz hale getirildiğini belirten Bakanlık, "Türk Silahlı Kuvvetleri, geçmişte olduğu gibi bugün de ülkemizin ve milletimizin beka ve güvenliği için terörle mücadeleye son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar azim ve kararlılıkla devam edecektir." dedi.

Bakanlığın açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"PKK/KCK ve diğer terörist unsurları etkisiz hale getirerek Irak'ın kuzeyinden halkımıza ve güvenlik güçlerimize yönelik terör saldırılarını bertaraf etmek ve hudut güvenliğimizi sağlamak maksadıyla; Birleşmiş Milletler Anlaşması'nın 51'inci maddesinden doğan meşru müdafaa haklarımız doğrultusunda, Irak kuzeyinde bulunan Metina, Gara, Hakurk, Kandil ve Asos bölgelerindeki terörist hedeflerine 03 Temmuz 2024 tarihinde hava harekâtı icra edilmiş, icra edilen hava harekâtı ile Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) tarafından kullanılan ve içerisinde sorumlu düzeyde teröristlerin de bulunduğu değerlendirilen mağara, sığınak, barınak, depo ve terör örgütünün kullandığı tesislerden oluşan 37 hedef imha edilmiştir.




İcra edilen bu hava harekâtında azami oranda yerli ve millî mühimmat kullanılarak çok sayıda terörist etkisiz hale getirilmiştir.

Asil milletimizin bağrından çıkan Türk Silahlı Kuvvetleri, geçmişte olduğu gibi bugün de ülkemizin ve milletimizin beka ve güvenliği için terörle mücadeleye son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar azim ve kararlılıkla devam edecektir.

Bu harekât sırasında; masum insanların, dost unsurların, tarihî ve kültürel varlıklar ile çevrenin zarar görmemesi için her türlü tedbir alınmıştır."



"BAŞARIYLA İMHA EDİLDİ"

Irak'ın kuzeyindeki Metina, Gara, Hakurk, Kandil ve Asos'ta bulunan terör hedeflerine yönelik dünkü hava harekatına da değinen Aktürk, "Hava harekatıyla içerisinde sorumlu düzeyde teröristlerin de bulunduğu değerlendirilen mağara, sığınak, barınak, depo ve terör örgütünün kullandığı tesislerden oluşan 37 hedef başarıyla imha edilmiştir. İcra edilen hava harekatında azami oranda yerli ve milli mühimmat kullanılmıştır. Hedeflerdeki etki kıymetlendirmesi devam etmektedir." dedi.

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