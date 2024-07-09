Havalimanlarında yeni dönem! Resmi Gazete’de yayımlandı! Elle aramayı kabul etmeyen uçağa binemeyecek

Bakanlık, özel kanunlarda ve kanun hükmünde kararnamelerde aksine hüküm bulunmadıkça deniz yetki alanlarında, su yollarında ve iç sularda kılavuzluk ve römorkörcülük hizmetleri ile liman idari sınırlarında demirleyen gemilerin demirleme ücretlerini ve bu ücretlerin ödenmesine ilişkin usul ve esaslar ile muafiyetleri belirleyecek.

CUMHURBAŞKANI MİKTARI 10 KATINA KADAR ARTIRABİLECEK

Demirleme ücret tarifesi, bir günlük demirde kalma süresi için geminin seferi, demirde kalma süresi, aylık veya yıllık toplu ödeme, demirleme nedeni, demirlediği yer gibi unsurlar göz önünde bulundurularak geminin grostonu başına 2 lirayı geçmemek üzere Bakanlık tarafından belirlenecek. Bu miktar, her yıl yeniden değerleme oranında, takvim yılı başından geçerli olmak üzere artırılacak. Cumhurbaşkanı, bu miktarı 10 katına kadar artırmaya yetkili olacak.

EŞYALAR ARANACAK, ARAMAYI KABUL ETMEYEN HAVAALANINA KABUL EDİLMEYECEK

Türk Sivil Havacılık Kanunu'nun Milli Sivil Havacılık Güvenlik Kurulu ve havacılık güvenliğine ilişkin hükmünde yapılan düzenlemeyle tüm yolcular, havacılık güvenliğinin ihlal edilmemesiyle sınırlı olmak üzere, havaalanlarına ve hava araçlarına geçerken yanlarındaki eşyalarıyla teknik cihazlarla ve gerektiğinde elle kontrol edilecek ve aranacaklar. Teknik cihazlarla yapılan kontrollerin sonuçlandırılamaması durumunda, bahse konu yolcu, kendisinin ve eşyasının elle aranmasını kabul etmediği takdirde, havaalanı ve hava aracına kabul edilmeyecek.

Havacılık güvenlik tedbirleri, can ve mal güvenliğini sağlamak, hava araçlarına, havacılık tesislerine ve kişilere yönelik yasa dışı eylemleri önlemek amacıyla genel kolluğun gözetiminde, özel güvenlik görevlilerince yerine getirilecek. HAKİMLERE DE ÜST ARAMASI VAR

Geçtiğimiz yıllarda havalimanında üst araması yapılmasına tepki gösteren bir hakim, konuyu Danıştay'a taşıdı. İncelenen dosyanın ardından, hakimlerin üst aramalarının yapılmamasına karar verilmişti. Ancak yayınlanan kanunda, hakimlere bu ayrıcalık verilmedi.