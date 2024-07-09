Fenomenler soruşturmasında yeni gelişme! Neslim ve Kıvanç Güngen çifti gözaltına alındı

Son dakika haberleri... Kara para aklama ve vergi kaçırma suçlarından tutuklanan Dilan Polat ve Engin Polat'ın 2019 yılında "Şampiyonlar Ligi" diye isimlendirdiği fotoğrafta bulunan 12 fenomenin tüm mal varlıklarına el konulmuştu.
Son dakika haberleri... Kara para aklama ve vergi kaçırma suçlarından tutuklanan Dilan Polat ve Engin Polat'ın 2019 yılında "Şampiyonlar Ligi" diye isimlendirdiği fotoğrafta bulunan 12 fenomenin tüm mal varlıklarına el konulmuştu.
Bu 12 fenomenim içerisinde yer alan isimlerden birisi de "Dilan Polat'ı sektöre ben soktum" diyen Neslim Güngen'di.
NESLİM GÜNGEN VE EŞİ İNANÇ GÜNGEN'İN MAL VARLIKLARINA EL KONULDU
Bugün Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nın sosyal medya fenomeni ve güzellik salonları olan Neslim Güngen ve eşi İnanç Güngen hakkında soruşturma başlatmıştı.
Geçtiğimiz aylarda bir televizyon kanalına konuşan Neslim Güngen, "Beni lütfen araştırın. 2014'ten beri lüks bir araca biniyorum, çünkü bunu emeğimle yaptım. Alnım ak. Bir yanlışım varsa devletime hesabını veririm" diyerek kendini savunmuştu. Ayrıca, Dilan Polat ile ilgili olarak, "Dilan Polat'ı sektöre ben soktum. Kendi ayağıma sıktım. Destek istediğinde yardımcı oldum, cihazlarımı ona geliş fiyatıyla sattım." demişti.
Soruşturmaya ilişkin yeni bir gelişme yaşandı. Neslim Güngen ile eşi Kıvanç Güngen, fenomenlere yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alındı.
Şüpheliler ifadeleri alınmak üzere İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.