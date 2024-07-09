PKK’nın gençlik yapılanması GDH’ye operasyon: 7 gözaltı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve TEM Şube Müdürlüğü ekipleri PKK/KCK silahlı terör örgütünün gençlik yapılanması Devrimci Gençlik Hareketi'ne (DGH) yönelik çalışma başlattı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve TEM Şube Müdürlüğü ekipleri PKK/KCK silahlı terör örgütünün gençlik yapılanması Devrimci Gençlik Hareketi'ne (DGH) yönelik çalışma başlattı.
Yapılan çalışmalarda DGH içerisinde faaliyet gösterdiği tespit edilen kişilerin adresleri belirlendi.
Sabah saatlerinde 2 ilçede 8 adrese yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonlarda 7 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, şüphelilere ait dijital materyallere de el konuldu.
Adreslerde yapılan aramalarda ele geçirilen ruhsatsız 1 av tüfeği gerekli işlemler için polis ekiplerine teslim edildi.