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PKK'nın gençlik yapılanması GDH'ye operasyon: 7 gözaltı

İstanbul'da PKK/KCK silahlı terör örgütüne yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda örgütün gençlik yapılanmalarından PKK'nın gençlik yapılanması Devrimci Gençlik Hareketi (GDH) içerisinde faaliyet gösteren 7 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Operasyonda şüphelilere ait dijital materyallere de el konuldu.

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Giriş Tarihi 09 Temmuz 2024, 09:53 Güncelleme 09 Temmuz 2024, 10:15
PKK’nın gençlik yapılanması GDH’ye operasyon: 7 gözaltı

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve TEM Şube Müdürlüğü ekipleri PKK/KCK silahlı terör örgütünün gençlik yapılanması Devrimci Gençlik Hareketi'ne (DGH) yönelik çalışma başlattı.

Yapılan çalışmalarda DGH içerisinde faaliyet gösterdiği tespit edilen kişilerin adresleri belirlendi.

İstanbul'da PKK'nın gençlik yapılanmasına operasyon

Sabah saatlerinde 2 ilçede 8 adrese yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda 7 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, şüphelilere ait dijital materyallere de el konuldu.

Adreslerde yapılan aramalarda ele geçirilen ruhsatsız 1 av tüfeği gerekli işlemler için polis ekiplerine teslim edildi.

Şüpheliler işlemleri için emniyete götürüldü.

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