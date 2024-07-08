PKK’nın ’teröristan’ hayaline ’küresel’ destek! Nike’tan ’kürdistan’ propagandası... Netflix’in skandalları unutulmuyor

Örgüt elebaşları gün aşırı Avrupa'nın kapısını yoklarken ABD'den de destek istemekten geri durmuyor.
NIKE'TAN 'KÜRDİSTAN' PROPAGANDASI
PKK meşrulaşma çabası içerisinde girerken birtakım küresel markalarda örgütün 'propaganda üssü' haline geldi. Bu durumun son örneği ABD merkezli spor ayakkabı markası Nike'ın imza attığı skandalla bir kez daha tescillendi.
Nike, yeni ürününü tanıttığı reklam filminde Robin Nazari'nin kurduğu 'Biji' grubunun 'Gold' isimli şarkısını kullanarak sözde 'kürdistan' propagandası yaptı.