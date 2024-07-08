PKK’nın ’teröristan’ hayaline ’küresel’ destek! Nike’tan ’kürdistan’ propagandası... Netflix’in skandalları unutulmuyor





NIKE'TAN 'KÜRDİSTAN' PROPAGANDASI



PKK meşrulaşma çabası içerisinde girerken birtakım küresel markalarda örgütün 'propaganda üssü' haline geldi. Bu durumun son örneği ABD merkezli spor ayakkabı markası Nike'ın imza attığı skandalla bir kez daha tescillendi.



Nike, yeni ürününü tanıttığı reklam filminde Robin Nazari'nin kurduğu 'Biji' grubunun 'Gold' isimli şarkısını kullanarak sözde 'kürdistan' propagandası yaptı.