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PKK'nın 'teröristan' hayaline 'küresel' destek! Nike'tan 'kürdistan' propagandası... Netflix'in skandalları unutulmuyor

Meşrulaşma hayali kuran PKK'nın 'teröristan' hayaline ABD ve Batı'nın yanı sıra 'küresel' markalar da ön ayak oluyor. Nike'ın son reklam filminde 'kürdistan' propagandası yapıldı. 1.91 milyon takipçili hesaptan paylaşılan "Lonra'dan Kürdistan'a' ifadelerinin yer aldığı video gelen tepkiler üzerine kaldırıldı. Nike gibi bir başka ABD merkezli medya platformu Netflix de sistematik bir şekilde PKK/YPG propagandası yürütüyor.

Özel Haber Özel Haber takvim.com.tr
Giriş Tarihi 08 Temmuz 2024, 11:00 Güncelleme 08 Temmuz 2024, 11:19
PKK’nın ’teröristan’ hayaline ’küresel’ destek! Nike’tan ’kürdistan’ propagandası... Netflix’in skandalları unutulmuyor

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Terör örgütü PKK/YPG/PYD, Suriye'nin kuzeyinde yapmaya yeltendiği sözde seçimlerle hem meşrulaşma hem de bir 'teröristan' kurma planları içerisinde.

Örgüt elebaşları gün aşırı Avrupa'nın kapısını yoklarken ABD'den de destek istemekten geri durmuyor.
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PKK/PYD elebaşı Salih Müslim 'teröristan' seçimleri için ABD ile görüşme yaptığını dile getirdi.


Müslim, sözde seçimlerinin tarihinin belirlenmesi sonrası ABD'nin kendisine "Bu adımı aceleye getirdiğinize inanıyoruz" dediğini aktardı.



NIKE'TAN 'KÜRDİSTAN' PROPAGANDASI

PKK meşrulaşma çabası içerisinde girerken birtakım küresel markalarda örgütün 'propaganda üssü' haline geldi. Bu durumun son örneği ABD merkezli spor ayakkabı markası Nike'ın imza attığı skandalla bir kez daha tescillendi.

Nike'tan 'kürdistan' propagandası!

Nike, yeni ürününü tanıttığı reklam filminde Robin Nazari'nin kurduğu 'Biji' grubunun 'Gold' isimli şarkısını kullanarak sözde 'kürdistan' propagandası yaptı.


GELEN TEPKİLER ÜZERİNE SİLDİ

Küresel spor giyim şirketinin 1.91 milyon takipçisi olan sosyal medya hesabından paylaşılan videoda, "Lonra'dan Kürdistan'a' ifadeleri kullanıldı.


'kürdistan' propagandası yapılan reklam filmi gelen tepkiler üzerine yayından kaldırıldı.


SİSTEMATİK PKK/YPG PROPAGANDASI

ABD merkezli Netflix'te de PKK/YPG propagandası yapılıyor...



Platformda yayınlanan bir çizgi dizide terör örgütü PKK/YPG paçavralarının kapı ve duvarlara asıldığı görüldü.



NETFLİX PKK'YI 'KURTARICI' İLAN ETTİ
Yakın zamanda Netflix'te gösterime çıkan '3 Cisim Problemi' isimli dizide PKK meşrulaştırılıp BM kürsüsünde 'kurtarıcı' ilan edildi.


Netflix'te, Selahattin Demirtaş'ın, 2016'da Ankara Kızılay'da 38 kişinin hayatını kaybettiği, 19'u ağır 125 kişinin yaralandığı saldırıda PKK'nın canlı bomba olarak kullandığı terörist Seher Çağla Demir'e atfettiği "Seher" adlı kitabın reklamı yapıldı.

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