Dijital platformlarda haksız rekabetin önlenmesi, haberin telifinin korunması ve Google gibi platformlardan telif geliri alınabilmesine imkan sağlayacak 'Dijital Telif Yasası' büyük önem arz ediyor.
Dijital platformlarda haksız rekabetin önlenmesi, haberin telifinin korunması ve Google gibi platformlardan telif geliri alınabilmesine imkan sağlayacak 'Dijital Telif Yasası' büyük önem arz ediyor.
KOMİSYON TATİLDE DE ÇALIŞABİLECEK
Dijital Mecralar Komisyonu'nun TBMM'nin tatili ve aravermesi sırasında çalışabilmesine ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı.
Yayımlanan kararda şu ifadelere yer verildi:
Dijital Mecralar Komisyonunun, Türkiye Büyük Millet Meclisinin tatilde ve aravermede bulunduğu sürede de çalışabilmesine, Genel Kurulun 04.07.2024 tarihli 99'uncu Birleşiminde karar verilmiştir.
DİJİTAL TELİF YASASI BÜYÜK ÖNEM TAŞIYOR
Dünyada birçok ülke haksız rekabetin önlenmesi, haberin telifinin korunması yasal düzenlemeler çıkardı. Google, bu ülkelerde haber üreticilerine ödemeler yapmaya başladı. Türkiye'de mevcut bir telif yasasının bulunmaması nedeniyle Google bir ödeme yapmıyor.
Yayıncılar, Google'ın, yasal düzenleme ile ödeme yapmaya zorlanmasını talep ediyor.
TBMM'DE KRİTİK TOPLANTI
Geride bıraktığımız günlerde TBBM Dijital Mecralar Komisyonu 'Dijital Telif Yasası' gündemiyle toplandı.
Toplantıda TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Hüseyin Yayman, "Bizim muhakkak Avrupa örneklerinde olduğu gibi haberin de bir sanat ve kültür eseri sayılması, telifinin ödenmesi ve muhakkak emeğin karşılığını bulması noktasında bir çalışma yapmamız lazım" ifadelerini kullandı.
Gelişmeye müteakip Google hakkında yürütülen soruşturmaya ilişkin bir sunum gerçekleştirdi.
GOOGLE YEŞİL IŞIK YAKTI
Müzakerelere açık oldukları mesajını veren Google Türkiye temsilcileri, "Tüm paydaşlarımızla görüşmeye hazırız. Meclis'in bağlayıcı yasal düzenlemeler yapma yetkisini Google olarak tanıyor ve saygı duyuyoruz" dedi.
Tüm bu yaşananların ardından AK Parti Hatay Milletvekili ve Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Hüseyin Yayman, CNN Türk ekranlarında "Dijital Telif Yasası"na ilişkin açıklamalarda bulundu.
"OLUMLU İLERLİYORUZ"
Yasayla ilgili sürecin olumlu ilerlediğini belirten Yayman, "Meclis Ekim döneminde açıldığında bu konu gündeme gelecek" ifadelerini kullandı.