Dijital platformlarda haksız rekabetin önlenmesi, haberin telifinin korunması ve Google gibi platformlardan telif geliri alınabilmesine imkan sağlayacak ' Dijital Telif Yasası ' büyük önem arz ediyor.

KOMİSYON TATİLDE DE ÇALIŞABİLECEK Dijital Mecralar Komisyonu'nun TBMM'nin tatili ve aravermesi sırasında çalışabilmesine ilişkin karar Resmi Gazete 'de yayımlandı.





Yayımlanan kararda şu ifadelere yer verildi:



Dijital Mecralar Komisyonunun, Türkiye Büyük Millet Meclisinin tatilde ve aravermede bulunduğu sürede de çalışabilmesine, Genel Kurulun 04.07.2024 tarihli 99'uncu Birleşiminde karar verilmiştir.





DİJİTAL TELİF YASASI BÜYÜK ÖNEM TAŞIYOR



Dünyada birçok ülke haksız rekabetin önlenmesi, haberin telifinin korunması yasal düzenlemeler çıkardı. Google, bu ülkelerde haber üreticilerine ödemeler yapmaya başladı. Türkiye'de mevcut bir telif yasasının bulunmaması nedeniyle Google bir ödeme yapmıyor.



Yayıncılar, Google'ın, yasal düzenleme ile ödeme yapmaya zorlanmasını talep ediyor.