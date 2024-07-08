Adana Büyükşehir Belediyesi’nde rüşvet çarkı! Kira, kredi kartı borcu, kasko... Hepsini iş adamına ödetmiş | WhatsApp’ta para trafiği

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üşvet suçundan tutuklanan CHP
'li Adana Büyükşehir Belediye
Başkanı Zeydan Karalar'ın başdanışmanı Mürüvet Sızlı'nın ihale verilen iş adamına, "Kardeş 22 bin 500 kira, ama 30 ayarlarsan kartları yatırırım yaa gözümsün" diye rüşvet istediği ortaya çıktı.
Adana'da "Rüşvet vermeden ihale alamıyoruz" diyerek emniyete yapılan şikayet üzerine geçen 18 Aralık'ta düzenlenen operasyonda, aralarında Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın başdanışmanı Mürüvet Sızlı (35) Mürüvet Sızlı, belediye çalışanı Mehmet İlker Tutuş (42), Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Müdürü Mehmet Yuşa Davarcı (39) ile birlikte reklam ajansı sahiplerinin de bulunduğu 12 kişi gözaltına alınmıştı.
SABAH'ta yer alan habere göre;
Mürüvet Sızlı, Mehmet İlker Tutuş, Semih Dizidar, Süleyman Aydoğan
, Tahir Cem Oğulhan'ın tutuklandığı operasyonla ilgili soruşturmasını tamamladı. Savcı, 12 sanık hakkında, "Kamu kurum veya kuruluşlarının ihalesine fesat karıştırmak, rüşvet vermek, rüşvet almak" suçlarından iddianame hazırladı. Adana 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen iddianamede, 5'i tutuklu 12 sanık hakkında, 7 yıldan 19 yıla kadar hapis cezaları istendi.
CHP'li Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ve başdanışmanı Mürüvet Sızlı
RÜŞVETİ ORGANİZE EDİYOR
İddianameye göre ihaleye fesat karıştırma ve rüşvet alıp verme, Mürüvet Sızlı'nın organizasyonunda gerçekleştiriliyordu.
Başdanışman Sızlı, belediyeden ihale alan Aydoğanlar Ahşap Şirketi'nin sahibi Süleyman Aydoğan ile yaptığı WhatssApp görüşmeleri de iddianamede yer adı.
Buna göre Sızlı'nın iş adamı Aydoğan'a "Kardeş 22 bin 500 kira, ama 30 ayarlarsan kartları yatırırım yaa, gözümsün" diyerek evinin kirası ve kredi kartı borçlarını Aydoğanlar Ahşap Şirketi'ne ödettirdi.
Sızlı'nın kendi şahsi aracının sigorta ve kasko poliçe bedelleri ile yaptığı özel harcamalarını da yine Aydoğan'a ödetti. Bu ödemeler, MASAK tarafından tespit edildi. Sızlı'nın Aydogan'a ayrıca, kendisi için 42 bin, annesi için ise 11 bin liralık cep telefonu, Meryem Hanım Kooperatifi Başkanı için ise 4 powerbank ve kupa aldırdığı da kaydedildi.