Adana Büyükşehir Belediyesi’nde rüşvet çarkı! Kira, kredi kartı borcu, kasko... Hepsini iş adamına ödetmiş | WhatsApp’ta para trafiği

CHP'li Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ve başdanışmanı Mürüvet Sızlı





RÜŞVETİ ORGANİZE EDİYOR



İddianameye göre ihaleye fesat karıştırma ve rüşvet alıp verme, Mürüvet Sızlı'nın organizasyonunda gerçekleştiriliyordu.



Başdanışman Sızlı, belediyeden ihale alan Aydoğanlar Ahşap Şirketi'nin sahibi Süleyman Aydoğan ile yaptığı WhatssApp görüşmeleri de iddianamede yer adı.



Buna göre Sızlı'nın iş adamı Aydoğan'a "Kardeş 22 bin 500 kira, ama 30 ayarlarsan kartları yatırırım yaa, gözümsün" diyerek evinin kirası ve kredi kartı borçlarını Aydoğanlar Ahşap Şirketi'ne ödettirdi.



Sızlı'nın kendi şahsi aracının sigorta ve kasko poliçe bedelleri ile yaptığı özel harcamalarını da yine Aydoğan'a ödetti. Bu ödemeler, MASAK tarafından tespit edildi. Sızlı'nın Aydogan'a ayrıca, kendisi için 42 bin, annesi için ise 11 bin liralık cep telefonu, Meryem Hanım Kooperatifi Başkanı için ise 4 powerbank ve kupa aldırdığı da kaydedildi.