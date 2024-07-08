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MYK sonrası önemli açıklamalar| AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten flaş emekli aylığı sözleri

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik MYK toplantısının ardından önemli açıklamalarda bulundu. Emekli aylığı ile ilgili konuşan Çelik, "Çalışma devam ediyor. Karar verilmiş değil. Bir karar verilmediği için şu sonuç çıktı diyemeyiz. Orta vadeli programın korunması esas olmak üzere toplumun her kesiminin yanında olacağız" ifadelerini kullandı. Öte yandan Başkan Erdoğan-Esad görüşmesine ilişkin konuşan Çelik, "Henüz bir davet gerçekleşmedi. Zamanı ve nerede olacağı çalışılan eylem planı çerçevesinde. Şu anda bir davet gerçekleşmedi" dedi.

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Giriş Tarihi 08 Temmuz 2024, 09:27 Güncelleme 08 Temmuz 2024, 17:22
MYK sonrası önemli açıklamalar| AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’ten flaş emekli aylığı sözleri

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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik MYK toplantısının ardından önemli açıklamalarda bulunuyor.

Çelik'in açıklamalarından satır başları şu şekilde:

Sol partilerin yükseldiği yerler var ama alttan alta maalesef Avrupa'da aşırı sağın yükseldiğini görüyoruz. Avrupa demokrasilerinin geleceği açısından önemli bir konu.



Sel ve yangınlarda zarar gören vatandaşlarımıza geçmiş olsun diyoruz. Dikkatsizliklerle üzücü tablolar ortaya çıkabiliyor. Bu sebeple piknik alanlarında çok dikkatli olunmalı.

Milli takımımızdaki 'bizim çocukları' tebrik ediyoruz. Merih'e verilen ceza kabul edileme. Bu cezanın kararından önce belli mahfillerde yayınlanması burada siyasi gölge olduğunu gösterdi. Söz söylenmesi gereken Avrupalı siyasetçiler. Merih'i hedef alırken PKK'ya sessiz kalıyorlar. Bu tip durumlarda aşırı ırkçılık arayan seçim sonuçlarına ve toplumundaki gelişmelere baksın.

En önemli meselemiz Gazze'deki olaylar. Bir tıp örgütü tarafından yeni rakamlar açıklandı. Facianın zannedilenin ötesinde olduğu belirlendi. Yahudilerin bilmesi gereken İsrail'i tehlikeye atan Netanyahu'dur. Netanyahu barbarlığına tavır alınmadığı sürece barıştan bahsetmenin sahiciliği yok.



Normalleşme konusu tüm dünyada da gündem oldu. Tutumumuzu sürdürüyoruz. Suriye toprak bütünlüğünden yanayız. milli birliğine karşı tutum içinde olunmasını hoş görmeyiz. Biz Cenevre ve Astana sürecini birbirinin tamamlayıcısı olarak gördük. Oradaki varlığımız Suriye toprak bütünlüğüne karşı değil teröristan kurdurulmasına karşıdır. Hem tehdit bertaraf edildi hem Suriye milli iradesine karşı irademiz ortaya konuldu. Biz bize güvenen kimsenin mağdur olmasına müsaade etmeyiz. Normalleşmeyi ifade ettikten sonra Kayseri ve Suriye kuzeyindeki olaylar provokatörlerin iş başında olduğunu göstermekte. Bunlara gereken cevap verildi. Bayrağımıza saygısızlık yapanların özür dilemesi MİT ve silahlı kuvvetlerimizin çalışması ile sağlandı.

Seçim dönemi kapandı. Bu tartışmaları yakinen takip ediyoruz. Muhalefetin bunu getirmesi kendi aralarındaki iç mücadeleyi yönetmeye dönük. Erken seçim tartışmalarının muhatabı değiliz. Milli irade kararını vermiştir. Etrafımızda yeni gelişmeler olurken bu tartışmalar gereksiz. Toplumun her kesimi planını buna göre yapmalı

EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIĞI

Emekli konusu ile ilgili çalışılıyor. Çalışma devam ediyor. Karar verilmiş değil. Bir karar verilmediği için şu sonuç çıktı diyemeyiz. orta vadeli programın korunması esas olmak üzere toplumun her kesiminin yanında olacağız.



BAŞI BOL SOKAK HAYVANLARI

Son noktayı koymak üzereyiz. Bu hafta Melis'e sevk edeceğiz.

ESAD'A DAVET

henüz bir davet gerçekleşmedi. Zamanı ve nerede olacağı çalışılan eylem planı çerçevesinde. Şu anda bir davet gerçekleşmedi.

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