CHP’li Belediyeye yolsuzluk operasyonunda yeni detaylar! Karakutuya lüks ev, otomobil, estetik...

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri, ihaleye fesat karıştırma ve rüşvet soruşturması kapsamında sabahın ilk saatlerinde CHP'li Adana Büyükşehir Belediyesi'ne operasyon düzenledi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri, ihaleye fesat karıştırma ve rüşvet soruşturması kapsamında sabahın ilk saatlerinde CHP'li Adana Büyükşehir Belediyesi'ne operasyon düzenledi.
ÇOK SAYIDA KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Eş zamanlı adreslere yapılan baskınlarda da Başkan Zeydan Karalar'ın başdanışmanı ve aynı zamanda "kara kutusu" olarak bilinen Mürüvet Sızlı, CHP Gençlik Kolları Başkanı Mert Çelebi ile birlikte reklam firma sahiplerinin bulunduğu 10 kişi gözaltına alındı.
EVRAKLARA EL KONULDU
Ekipler belediye binası ve başkanlık binasına girerek arama yaptı. Giriş-çıkışların kapatıldığı belediyede, alanlarında uzman KOM ekipleri incelenmek üzere bilgisayarlara ve evraklara el koydu.
Gözaltına alınanlar arasında bulunan Mürüvet Sızlı'nın , 2 yıldır ecri misil yöntemiyle reklam verilen billboardlarların belediyeye yakın reklam firmalarına ihale yapılmadan peşkeş çekildiği ortaya çıktı.
Bu yöntemle belediyenin 58 milyon TL ile zarara uğratıldığı tespit edildi. Reklamları yandaşlarına verdiği ve bu olayda başrol oynayan Mürüvet Sızlı'nın banka hesaplarına firmalar tarafından 1 milyon TL giriş yapıldığı da uzman ekipler tarafından belirlendi.
"FİŞLEME DOSYASI HAZIRLADI"
Gözaltına alınan Sızlı'nın, Karalar'ın oğlu Mert Karalar'ın üniversiteden arkadaşı olduğu öğrenildi. Sızlı'nın, belediyede AK Parti ve MHP'ye oy verenleri fişleyerek rapor hazırladığı, bu raporla Karalar'ın 3 bin belediye çalışanının işine son verdiği, Sızlı'nın aynı zamanda "medya" sorumlusu olarak hizmet verdiği öğrenildi.
Polis soruşturmayı genişletirken operasyonla ilgili başka detaylarda gün yüzüne çıkmaya başladı.
KASA AJANSIN SAHİBİ
İki yıldır ihalesiz ve ecri misil yöntemiyle reklam alınan billboardları en çok, Sızlı'nın desteğiyle, Cem Oğulhan'ın kullandığı belirlendi. Belediyenin reklam işlerini yapan Oğulhan'ın, adeta Sızlı'nın para kasası gibi hareket ettiği ortaya çıktı.
LÜKS SEMTTE EV KİRALAMIŞ
Sızlı'ya son model lüks bir otomobil ve cep telefonları alıp, lüks mağazalarda yaptığı alışverişlerin ücretlerini ödediği öne sürülen Oğulhan, bununla kalmayıp kentin en lüks semtinde Sızlı'ya ev kiraladığı ve özel iş görüşmelerini burada yaptığı iddia edildi.
Mürüvet Sızlı'nın ayrıca estetik de yaptırdığı ve parasını Cem Oğulhan'ın ödediği belirtildi. Sızlı'ya, diğer reklam ajanslarından da pahalı hediyeler verildiği öğrenildi. Soruşturma kapsamında şüphelilerin kamuyu bu yöntemlerle 58 milyon TL zarara uğrattıkları iddia ediliyor.