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Başkan Erdoğan'dan Hollanda maçının ardından A Milli Takımımızı soyunma odasında ziyaret etti: Siz bizim şampiyonumuzsunuz

Başkan Erdoğan'dan Hollanda maçının ardından A Milli Takımımızı soyunma odasında ziyaret etti. Futbolcularla ve teknik ekiple tek tek tokalaşıp teselli eden Başkan Erdoğan, "Siz bizim şampiyonumuzsunuz, bundan sonra önümüze bakacağız" ifadelerini kullandı. İşte o anlar...

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Giriş Tarihi 07 Temmuz 2024, 01:36 Güncelleme 07 Temmuz 2024, 01:57
Başkan Erdoğan’dan Hollanda maçının ardından A Milli Takımımızı soyunma odasında ziyaret etti: Siz bizim şampiyonumuzsunuz

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Türkiye-Hollanda maçını stadyumda izleyen Başkan Recep Tayyip Erdoğan, karşılaşmanın ardından soyunma odasına inerek milli futbolcuları tebrik etti.

Başkan Erdoğan'dan Millilere tebrik!


2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) çeyrek final maçında A Milli Futbol Takımı, Hollanda'ya 2-1 yenilerek turnuvaya veda etti.



Karşılaşma için Almanya'ya giden Başkan Recep Tayyip Erdoğan, müsabakayı Berlin Olimpiyat Stadyumu'nda protokol tribünden takip etti.



"SİZ BİZİM ŞAMPİYONUMUZSUNUZ"

Başkan Erdoğan, müsabaka sonrası Türk Milli Takımı soyunma odasına inerek, tek tek futbolcuları tebrik etti.

İyi mücadele ettiklerine vurgu yapan Erdoğan, "Hepinizi tebrik ediyorum. Her ne kadar bugün burada bu neticeyi aldıysak da siz bizim şampiyonumuzsunuz. Biz sizden memnunuz. Bunun geleceği de var, gelecekte de biz bu işi götüreceğiz. Ben buna inanıyorum. Buraya kadar bu işi çok başarılı getirdiniz" ifadelerini kullandı.



Başkan Erdoğan'ın ziyaretinde Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Başkan Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç, UEFA Yönetim Kurulu Üyesi Servet Yardımcı ve Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi de eşlik etti.

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