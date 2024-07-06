Başkan Erdoğan’dan Hollanda maçının ardından A Milli Takımımızı soyunma odasında ziyaret etti: Siz bizim şampiyonumuzsunuz





"SİZ BİZİM ŞAMPİYONUMUZSUNUZ"



Başkan Erdoğan, müsabaka sonrası Türk Milli Takımı soyunma odasına inerek, tek tek futbolcuları tebrik etti.



İyi mücadele ettiklerine vurgu yapan Erdoğan, "Hepinizi tebrik ediyorum. Her ne kadar bugün burada bu neticeyi aldıysak da siz bizim şampiyonumuzsunuz. Biz sizden memnunuz. Bunun geleceği de var, gelecekte de biz bu işi götüreceğiz. Ben buna inanıyorum. Buraya kadar bu işi çok başarılı getirdiniz" ifadelerini kullandı.