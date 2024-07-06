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MİT, Türk bayrağını hedef alan provokatörleri yakalamaya devam ediyor: Şerefli Türk halkından özür dilerim

Suriye'nin kuzeyinde Türk bayrağına yönelik provokasyonda bulunanlardan bir kişi daha Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) yürüttüğü çalışmayla yakalandı. Türk bayrağına saldırıda bulunan provokatör, "Yaptıklarım için şerefli Türk halkından özür dilerim." ifadesini kullandı.

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Giriş Tarihi 07 Temmuz 2024, 00:49 Güncelleme 07 Temmuz 2024, 00:59
MİT, Türk bayrağını hedef alan provokatörleri yakalamaya devam ediyor: Şerefli Türk halkından özür dilerim

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Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, 30 Haziran'da Kayseri'de ve bazı illerde mültecilere yönelik olaylar sonrasında, Suriye'nin kuzeyinde Türkiye'yi hedef alan provokasyonlar yaşandı.

Bir provokatör daha yakalandı




Bu olaylar sırasında Türk bayrağına saldıran, Türk güvenlik güçlerine yönelik eylem yapmaya çalışan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.



SURİYE MİLLİ ORDUSU YAKALADI

MİT tarafından yürütülen çalışmalar sonucu, Azez'de yapılan protesto gösterileri sırasında Türk bayrağını indirerek yırtan grup içerisinde yer alan Ali Almohamed Alhac Hasan Hammade, Suriye Milli Ordusu (SMO) tarafından yakalandı.



"ŞEREFLİ TÜRK HALKINDAN ÖZÜR DİLERİM"

Türk bayrağına saldırıda bulunan şüpheli, "Yaptıklarım için şerefli Türk halkından özür dilerim." ifadesini kullandı.

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