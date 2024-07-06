MİT, Türk bayrağını hedef alan provokatörleri yakalamaya devam ediyor: Şerefli Türk halkından özür dilerim

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, 30 Haziran'da Kayseri'de ve bazı illerde mültecilere yönelik olaylar sonrasında, Suriye'nin kuzeyinde Türkiye'yi hedef alan provokasyonlar yaşandı.











Bu olaylar sırasında Türk bayrağına saldıran, Türk güvenlik güçlerine yönelik eylem yapmaya çalışan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.