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Başkan Erdoğan Almanya'dan yurda döndü

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye A Milli Futbol Takımı ile Hollanda Milli Takımı arasında oynanan 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) çeyrek final mücadelesini izlemek için gittiği Berlin'den İstanbul'a geldi.

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Giriş Tarihi 07 Temmuz 2024, 06:12 Güncelleme 07 Temmuz 2024, 06:12
Başkan Erdoğan Almanya’dan yurda döndü

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye A Milli Futbol Takımı ile Hollanda Milli Takımı arasında oynanan 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) çeyrek final mücadelesini izlemek için gittiği Berlin'den İstanbul'a geldi.

ERDOĞAN YURDA DÖNDÜ
Berlin Olimpiyat Stadı'nda oynanan ve 2-1'lik skorla Türkiye'nin turnuvaya veda ettiği maçın ardından yurda dönen Erdoğan'ı Atatürk Havalimanı'nda İstanbul Valisi Davut Gül, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ve diğer ilgililer karşıladı.

Başkan Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkan Yardımcısı Çağatay Özdemir de yurda döndü.

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