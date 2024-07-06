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Başkan Erdoğan Hollanda maçının ardından A Milli Takımımızı soyunma odasında ziyaret etti: "Siz bizim şampiyonumuzsunuz"

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Hollanda maçının ardından A Milli Takımımızı soyunma odasında ziyaret etti. Futbolcularla ve teknik ekiple tek tek tokalaşıp teselli eden Başkan Erdoğan, "Siz bizim şampiyonumuzsunuz, bundan sonra önümüze bakacağız" ifadelerini kullandı. İşte o anlar...

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Giriş Tarihi 07 Temmuz 2024, 01:36 Güncelleme 07 Temmuz 2024, 06:10
Başkan Erdoğan Hollanda maçının ardından A Milli Takımımızı soyunma odasında ziyaret etti: Siz bizim şampiyonumuzsunuz

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2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) çeyrek final maçında A Milli Futbol Takımı, Hollanda'ya 2-1 yenilerek turnuvaya veda etti.

Başkan Erdoğan'dan Millilere tebrik!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, karşılaşmanın ardından A Milli Futbol Takımı'nı soyunma odasında ziyaret etti.



Başkan Erdoğan, Berlin Olimpiyat Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi ve UEFA Yönetim Kurulu Üyesi Servet Yardımcı ile birlikte soyunma odasına giderek milli futbolcular ve teknik heyetle buluştu.



"SİZ BİZİM ŞAMPİYONUMUZSUNUZ"
Milli oyuncuları ellerini sıkarak teker teker tebrik eden Erdoğan, "Hepinizi tebrik ediyorum. Her ne kadar bugün burada bu neticeyi aldıysak da siz bizim şampiyonumuzsunuz. Biz sizden memnunuz. Bunun geleceği de var. Gelecekte de bu işi biz götüreceğiz. Ben buna inanıyorum. Buraya kadar bu işi çok başarılı getirdiniz. Olanlar oldu, burada kaldı. İlk 8, bundan sonra da inşallah şampiyonluk." diye konuştu.



Başkan Erdoğan'a ziyaretinde Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Başkan Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç, UEFA Yönetim Kurulu Üyesi Servet Yardımcı ve Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi de eşlik etti.

ALMANYA'DAN AYRILDI
Erdoğan, Türkiye A Milli Futbol Takımı ile Hollanda Milli Takımı arasında oynanan 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) çeyrek final mücadelesini izlemek üzere geldiği Almanya'dan ayrıldı.

Erdoğan'ı, Berlin Uluslararası Havalimanı'ndan Büyükelçi Ahmet Başar Şen ve diğer ilgililer uğurladı.

Başkan Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç ile Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkan Yardımcısı Çağatay Özdemir de Berlin'den ayrıldı.

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