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Türkiye, 3. Dünya Savaşı ihtimaline karşı, hazırlıklı olduğunu vurguladı

Türkiye, 3. Dünya Savaşı ihtimaline karşı, hazırlıklı olduğunu vurguladı. MSB, “Her türlü senaryoya karşı tedbirimiz var” açıklaması yaptı...

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 28 Haziran 2024 Güncelleme 28 Haziran 2024, 06:51
Türkiye, 3. Dünya Savaşı ihtimaline karşı, hazırlıklı olduğunu vurguladı

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Ukrayna savaşı, İsrail'in Gazze ve ardından da Lübnan'a saldırısının, 3. Dünya Savaşı ihtimalini tetiklediği konuşulmaya başlandı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 3. Dünya Savaşı riskinden bahsederek "Bence dünya bu tehdidi ciddiye almalı. Gazze'deki katliam, soykırım insanlığı ortadan ikiye bölen soykırım. İnsanlığın aynı noktaya geldiği konu. Ukrayna'da devam eden bir sorunsal var. İki savaş, dünyadaki ekonomik rekabet, yapay zekanın beklenmedik atağa kalkmasıyla 'teknolojik üstünlük kimde olacak?' sorusunu birdenbire öne çekilmesi. Normal piyasa şartlarında giden bir konu. Şimdi burada ortaya çıkan potansiyeli o kadar büyük ki. Ukrayna'da devam eden savaşın bölgeye ve dünyaya maliyeti çok fazla. Daha da vahimi bu risk büyüyebilir, yayılabilir. Coğrafi, metodik olarak yayılabilir. Nükleer silahlar gündeme gelebilir" ifadesini kullandı.

EN DİNAMİK ORDU
Bu sözlerin ardından Milli Savunma Bakanlığı'ndan da "Birinci ve İkinci Dünya Savaşları'nda olduğu gibi topyekûn bir risk var mı derseniz tabii ki bir ihtimal var. 3. Dünya Savaşı gibi karanlık bir tabloyu kimse istemez, ama Ordumuz'un da her türlü senaryoya hazır olduğunu belirtmek gerekir. En hazırlıklı ülkelerden biri olduğumuzu da rahatlıkla söyleyebiliriz. TSK zaten dinamik bir ordu" açıklaması yapıldı.

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