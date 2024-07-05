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Dışişleri'nden net İsrail tepkisi: Alınan kararlar uluslararası hukukun alelen ihlalidir

Son dakika haberleri... Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail tarafından Batı Şeria'daki yerleşim inşasına "izin verme" adı altında alınan kararların uluslararası hukukun alenen ihlali olduğuna dikkat çekildi.

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Giriş Tarihi 05 Temmuz 2024, 15:22 Güncelleme 05 Temmuz 2024, 15:46
Dışişleri’nden net İsrail tepkisi: Alınan kararlar uluslararası hukukun alelen ihlalidir

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Son dakika haberleri... Bakanlık tarafından yapılan yazılı açıklamada, "İsrail tarafından, işgal altındaki Batı Şeria'daki bazı yerleşimleri "yasallaştırma" ve yeni yerleşim inşasına "izin verme" adı altında alınan kararlar, uluslararası hukukun alenen ihlalidir. Bu adımlar, İsrail'in işgali kalıcı hale getirmeye çalıştığının ve barış tesis etme niyetinde olmadığının göstergesidir. Uluslararası toplumu, İsrail'in işgali normalleştirme girişimleri karşısında kararlı ve ilkeli bir tutum sergilemeye davet ediyoruz" ifadelerine yer verildi.

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