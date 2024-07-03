PKK’ya demir yumruk: 6’sı daha etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı Irak'ın kuzeyinde 6 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

KARARLILIK VURGUSU: TEK BİR TERÖRİST KALMAYINCAYA KADAR!

Bakanlığın resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, demirden yumruğunu teröristlerin üzerine indirmeye devam ediyor! Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde belirlenen 6 PKK'lı terörist etkisiz hâle getirildi.

Bölgede tek bir terörist kalmayıncaya kadar operasyonlarımız kararlılıkla sürecek!"