SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

PKK'ya demir yumruk: 6'sı daha etkisiz hale getirildi

Son dakika haberleri... Milli Savunma Bakanlığı Irak’ın kuzeyinde 6 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. MSB'den yapılan açıklamada terörle mücadelede kararlılık vurgusu yapıldı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 03 Temmuz 2024, 11:56 Güncelleme 03 Temmuz 2024, 11:57
PKK’ya demir yumruk: 6’sı daha etkisiz hale getirildi

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Milli Savunma Bakanlığı Irak'ın kuzeyinde 6 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

KARARLILIK VURGUSU: TEK BİR TERÖRİST KALMAYINCAYA KADAR!
Bakanlığın resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, demirden yumruğunu teröristlerin üzerine indirmeye devam ediyor! Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde belirlenen 6 PKK'lı terörist etkisiz hâle getirildi.

Bölgede tek bir terörist kalmayıncaya kadar operasyonlarımız kararlılıkla sürecek!"

Suriye Geçici Hükümeti Başbakanı Abdurrahman Mustafa,TAKVİMe konuştu: Sokağa çıkanlar yabancı kimlikliSuriye Geçici Hükümeti Başbakanı Abdurrahman Mustafa,TAKVİMe konuştu: Sokağa çıkanlar yabancı kimlikli
Suriye Geçici Hükümeti Başbakanı Abdurrahman Mustafa,TAKVİM'e konuştu: Sokağa çıkanlar yabancı kimlikli

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
EMEKLİLERİN MAAŞ ZAMMI BELLİ OLDU| SSK ve Bağ-Kurlulara zam hesaplama! En düşük emekli maaşı ne kadar 2024?
Başkan Erdoğan’dan A Milli Takıma tebrik telefonu... Merih Demiral, Arda Güler, Barış Alper Yılmaz... Seni gözlerinden öpüyorum
MEMURUN ENFLASYON FARKI NETLEŞTİ | Kim ne kadar alacak? Öğretmen, polis, doktor, hemşire… |2024 temmuz memur zam oranı
Başkan Erdoğan’dan Astana çıkarması! ŞİÖ’de enerjiden turizme işbirliği gündemi... Türkiye Gazze’nin sesi olacak
Milyonların beklediği haber! TÜİK haziran ayı enflasyon rakamlarını açıkladı: Dezenslasyon süreci başladı
Merih Demiral’ın Bozkurt selamı Alman Bild’i kudurttu! Euro 2024 Türkiye-Avusturya maçında Turan korkusu: Daha önce de asker selamı vermişti
Başkan Erdoğan Astana’da Putin’le görüşecek! Ana gündem Suriye... Şam ile normalleşmeden BRICS’e Ukrayna’dan Gazze’ye masa yoğun
Euro 2024’e Türk damgası! Avusturya şaşkına döndü dünya Bizim Çocuklar’ı konuşuyor: Gordon Banks misin be Mert Günok
Galatasaray’a Belçika çikolatası! Yıldız ismi Mertens ve Batshuayi ikna edecek
Sinan Ateş davasında 3’üncü gün | Son sanık ifade verecek! Müşteki beyanlarına geçilecek
Almanya’da destan yazdık | A Milli Takım Avusturya engelini aştı! Sırada Hollanda var! Spor yazarları tarihi maçı yorumladı: Alayına haddini bildirdiler
Suriye Geçici Hükümeti Başbakanı Abdurrahman Mustafa,TAKVİM’e konuştu: Sokağa çıkanlar yabancı kimlikli
Almanya bayram yerine döndü! Avusturya zaferi sonrası ’Bizim Çocuklar’ dans etti
Avrupa bu takası konuşacak! Fenerbahçe İrfan Can Kahveci’ye karşılık o yıldızı getiriyor
Dolara büyük darbe! BRICS harekete geçti: Üç büyük hamle gündemde
SON DAKİKA