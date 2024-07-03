Suriye Geçici Hükümeti Başbakanı Abdurrahman Mustafa,TAKVİM’e konuştu: Sokağa çıkanlar yabancı kimlikli

Türk devletinin kutsalları bizim kutsalımızdır. Düşmanlarımız tarihi bağımızı koparmak için harekete geçmiş. Asla bu olayları Suriye halkının davranışı olarak görmüyoruz. Biz Türkiye'ye minnettarız. Bizim birden fazla terörle mücadelemizi Türkiye'nin desteği olmasa yapamazdık. Bunları bilenler zaten bu fitne yaratmaları provokasyonları yapmaz." dedi. 285 SUÇ MAKİNESİ İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kayseri 'deki olaylar sonrası 474 kişinin gözaltına alındığını açıkladı. Bunlardan 285'inin "göçmen kaçakçılığı, yaralama, uyuşturucu, yağma, mala zarar verme, cinsel taciz, dolandırıcılık" gibi suçlardan kaydının olduğunu anlattı.

SAYGILI OLMALIYIZ

Suriye Devrimi'nin sembol isimlerinden II. Kolordu Komutanı Fehim İsa, "Türk bayrağına saygılı olmamız gerekiyor. Nasıl devrim bayrağımız bizim için kutsalsa Türk bayrağı da Türk kardeşlerimiz ve bizim için kutsal ve önemlidir" dedi.

Şamiye Cephesi Komutanı Ebul İz de "Kamu ve özel kurum ve kuruluşları korumaya devam edeceğiz" sözlerini kaydetti.