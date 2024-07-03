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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den Euro 2024'te çeyrek finale yükselen A Milli Futbol takımımıza tebrik mesajı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda A Milli Futbol takımımızın çeyrek finale yükselmesi hakkında sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Bahçeli, "Çok şükür Milli Takımımız göğsümüzü kabartıyor, gözlerimizi yaşartıyor, helal olsun hepsine. İnanıyorum ki A Milli Futbol Takımımız Avrupa Şampiyonluğu’na adını, spor tarihine de şanını ve namını yazdıracaktır" dedi.

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Giriş Tarihi 03 Temmuz 2024, 11:36 Güncelleme 03 Temmuz 2024, 11:36
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’den Euro 2024’te çeyrek finale yükselen A Milli Futbol takımımıza tebrik mesajı

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli şu ifadeleri kullandı:

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Avusturya'yı mağlup ederek çeyrek finale yükselen, aynı zamanda ay yıldızlı formayı onurla taşıyan A Milli Futbol Takımımızı gönülden tebrik ediyor, bundan sonraki müsabakalarında başarılar diliyorum. Çok şükür Milli Takımımız göğsümüzü kabartıyor, gözlerimizi yaşartıyor, helal olsun hepsine. İnanıyorum ki A Milli Futbol Takımımız Avrupa Şampiyonluğu'na adını, spor tarihine de şanını ve namını yazdıracaktır. Ayaklarına taş değmesin, Allah yardımcıları olsun, Avrupa Şampiyonluğu da Türkiye'nin olsun.

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