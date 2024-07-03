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ÖTV muafiyeti kalkıyor mu? Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'tan flaş açıklama

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, kabine sonrası gündeme ilişkin konuştu. Doğurganlık oranının düşmesiyle ilgili çalışma yaptıklarını belirten Göktaş, "Hayata geçireceğimiz yeni modellerle kadınların ev ve iş hayatı arasında tercih yapma zorunluluklarını ortadan kaldırmayı hedefliyoruz" ifadelerini kullandı. ÖTV muafiyetinin kaldırılıp kaldırılmayacağı da merak konusu. Bakan Göktaş konuya ilişkin "Engelli vatandaşlarımızın araç alımlarında herhangi bir olumsuzluk yaşamamaları ve bu haklarını kullanmaktan mahrum kalmamaları için çalışıyoruz" dedi.

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Giriş Tarihi 03 Temmuz 2024, 12:00 Güncelleme 03 Temmuz 2024, 12:27
ÖTV muafiyeti kalkıyor mu? Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş’tan flaş açıklama

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi sonrası gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Engellilere ÖTV muafiyeti kaldırılacak mı?



Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşundan bu yana doğurganlık oranının en düşük seviyeye gerilemesi üzerine Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı öncülüğünde başlatılan çalışmalara değinen Göktaş, "Dünyadaki örnekleri inceliyor, politikalarımızı çok katmanlı olarak geniş bir perspektifle oluşturmaya çalışıyoruz" şeklinde konuştu.



"ESNEK VE UZAKTAN ÇALIŞMA GİBİ BİRÇOK ALTERNATİF ÜZERİNDEN ÇALIŞMA SÜRÜYOR"

Kalkınma ve kadın istihdamının artırılmasına ilişkin yeni modeller üzerinde çalıştıklarını dile getiren Bakan Göktaş, "Doğum izinlerinin artırılmasından, kreş ve bakım süreçlerinin desteklenmesine ve esnek ve uzaktan çalışma gibi birçok alternatifi ele alıyoruz. Ülke kalkınmasına ve kadın istihdamının arttırılmasına da katkı sağlayacak yeni modeller için çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi.



Göktaş şöyle konuştu:

"Hayata geçireceğimiz yeni modellerle kadınların ev ve iş hayatı arasında tercih yapma zorunluluklarını ortadan kaldırmayı hedefliyoruz. Bu konudaki politikalarımızı yeni kurduğumuz Aile ve Nüfus Politikaları Daire Başkanlığı çatısı altında çok yönlü olarak sürdürmeye devam edeceğiz."



ÖTV MUAFİYETİ KALKIYOR MU?

Öte yandan Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, engelli vatandaşlara ÖTV muafiyetinin kaldırılıp kaldırılmayacağı ile ilgili soruya da yanıt verdi.

Engellileri mağdur edecek bir düzenlemeyi asla hayata geçirmeyeceklerini söyleyen Bakan Göktaş, "Engelli vatandaşlarımızın araç alımlarında herhangi bir olumsuzluk yaşamamaları ve bu haklarını kullanmaktan mahrum kalmamaları için çalışmalarımızı sürdürüyoruz." cümleleriyle açıklamalarını tamamladı.

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