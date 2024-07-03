ÖTV muafiyeti kalkıyor mu? Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş’tan flaş açıklama

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi sonrası gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Engellilere ÖTV muafiyeti kaldırılacak mı?



Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşundan bu yana doğurganlık oranının en düşük seviyeye gerilemesi üzerine Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı öncülüğünde başlatılan çalışmalara değinen Göktaş, "Dünyadaki örnekleri inceliyor, politikalarımızı çok katmanlı olarak geniş bir perspektifle oluşturmaya çalışıyoruz" şeklinde konuştu.





"ESNEK VE UZAKTAN ÇALIŞMA GİBİ BİRÇOK ALTERNATİF ÜZERİNDEN ÇALIŞMA SÜRÜYOR"



Kalkınma ve kadın istihdamının artırılmasına ilişkin yeni modeller üzerinde çalıştıklarını dile getiren Bakan Göktaş, "Doğum izinlerinin artırılmasından, kreş ve bakım süreçlerinin desteklenmesine ve esnek ve uzaktan çalışma gibi birçok alternatifi ele alıyoruz. Ülke kalkınmasına ve kadın istihdamının arttırılmasına da katkı sağlayacak yeni modeller için çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi.