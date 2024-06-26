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Dilan Polat ve Engin Polat hakim karşısına çıktı! Mahkemede baygınlık geçirdi

Polatgiller, silahlı saldırıya azmettirme davasında tahliye edildi. Ancak başka bir suçtan tutuklu oldukları için cezaevinden çıkamayacakları belirtildi. Dilan Polat mahkemede baygınlık geçirdi...

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 26 Haziran 2024 Güncelleme 26 Haziran 2024, 07:01
Dilan Polat ve Engin Polat hakim karşısına çıktı! Mahkemede baygınlık geçirdi

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Dilan Polat ile eşi Engin Polat, kara para aklamaktan tutuklandı. Sosyal medya fenomeni Banu Parlak'a ait güzellik merkezinin kurşunlanmasına ilişkin davada da hakim karşısına çıktı.

Parlak suçlamasını geri çekerken dün karar duruşması vardı. Polat, duruşma salonuna geldiği sırada "Allah'ım hiçbir suçum yok" diyerek yere yığıldı. Salona doktor çağrıldı. Kendine gelen Polat, gözyaşlarına hakim olamadı. Bu sırada Banu Parlak, "Dilan buradayım bak. Geçecek bunlar. Bitecek Dilan" diyerek ağladı. Davada tahliye kararı çıktı. Polat ailesinin avukatları ise müvekkilerinin başka bir dosyadan tutuklu oldukları için şu anda cezaevinden çıkamayacaklarını açıkladı.

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