Kayseri’de kirli provokasyon: Gözaltına alınan 474 kişiden 285’i sabıkalı çıktı! Kamyonla provokatör taşıdılar

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kayseri 'den yaşanan çirkin olay sonrası yaşananlarla ilgili gerçekleştirilen provokatif eylemler sonrası 474 şahıs gözaltına alındığını bildirdi. Yerlikaya, gözaltına alınan şahısların 285'inin çeşitli suçlardan adli kaydı olduğunun tespit edildiğini açıkladı.

Bakan Yerlikaya açıklamasında şu ifadeleri kullandı:



Kayseri'de meydana gelen çirkin olay sonrası ülkemiz genelinde bazı şehirlerimizde dün gece Suriyelilere yönelik provokatif eylemler gerçekleştirilmiştir.