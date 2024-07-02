Kayseri’de kirli provokasyon: Gözaltına alınan 474 kişiden 285’i sabıkalı çıktı! Kamyonla provokatör taşıdılar

285'İ SABIKALI
Gözaltına alınan şahısların 285'inin çeşitli suçlardan (Göçmen kaçakçılığı, yaralama, uyuşturucu, yağma, hırsızlık, mala zarar verme, cinsel taciz, dolandırıcılık, parada sahtecilik, tehdit, hakaret, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma v.b.) adli kaydı olduğu tespit edilmiştir.
KOMPLOLARI KURANLAR HAK ETTİKLERİ KARŞILIĞI GÖRECEKLERDİR
Kıymetli vatandaşlarım; provokasyonlara gelmeyelim. İtidalli davranalım. Hukuk dışı yollarla, insanlara, çevreye ve mallara zarar vererek suç işlemeyelim. Devletimiz güçlüdür. Devletimize ve Milletimize karşı bu komploları kuranlar hak ettikleri karşılığı göreceklerdir.
NE OLMUŞTU?
Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde Suriye uyruklu I.A.'nın, 7 yaşındaki Suriyeli yeğenini taciz ettiği görüntüler şehri karıştırmıştı.
KAMYONLA PROVOKATÖR TAŞIDILAR
Sosyal medyada ortaya çıkan görüntüler provokasyonun boyutunu gözler önüne serdi.
Bir vatandaşın cep telefonuyla çektiği görüntülerde eylemler sırasında farklı ilçelerden kamyonla provokatörlerin getirildiği görülüyor.