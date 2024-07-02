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Kayseri'de kirli provokasyon: Gözaltına alınan 474 kişiden 285'i sabıkalı çıktı! Kamyonla provokatör taşıdılar

Son dakika haberi! İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kayseri'den yaşanan çirkin olay sonrası yaşananlarla ilgili gerçekleştirilen provokatif eylemler sonrası 474 şahıs gözaltına alındığını bildirdi. Yerlikaya, gözaltına alınan şahısların 285’inin çeşitli suçlardan adli kaydı olduğunun tespit edildiğini açıkladı. Eylemler sırasında farklı ilçelerden kamyonla provokatörlerin getirildiği ortaya çıkmıştı. Sosyal medyada ortaya çıkan görüntülerde provokatörlerin kamyonla taşındığı belirlendi.

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Giriş Tarihi 02 Temmuz 2024, 13:31 Güncelleme 02 Temmuz 2024, 14:08
Kayseri’de kirli provokasyon: Gözaltına alınan 474 kişiden 285’i sabıkalı çıktı! Kamyonla provokatör taşıdılar

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kayseri'den yaşanan çirkin olay sonrası yaşananlarla ilgili gerçekleştirilen provokatif eylemler sonrası 474 şahıs gözaltına alındığını bildirdi. Yerlikaya, gözaltına alınan şahısların 285'inin çeşitli suçlardan adli kaydı olduğunun tespit edildiğini açıkladı.

Bakan Yerlikaya açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

Kayseri'de meydana gelen çirkin olay sonrası ülkemiz genelinde bazı şehirlerimizde dün gece Suriyelilere yönelik provokatif eylemler gerçekleştirilmiştir.

474 ŞAHIS GÖZALTINA ALINDI
Yasa dışı yollara başvurularak gerçekleştirilen provokatif eylemler sonrası 474 şahıs gözaltına alınmıştır.



285'İ SABIKALI
Gözaltına alınan şahısların 285'inin çeşitli suçlardan (Göçmen kaçakçılığı, yaralama, uyuşturucu, yağma, hırsızlık, mala zarar verme, cinsel taciz, dolandırıcılık, parada sahtecilik, tehdit, hakaret, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma v.b.) adli kaydı olduğu tespit edilmiştir.

KOMPLOLARI KURANLAR HAK ETTİKLERİ KARŞILIĞI GÖRECEKLERDİR
Kıymetli vatandaşlarım; provokasyonlara gelmeyelim. İtidalli davranalım. Hukuk dışı yollarla, insanlara, çevreye ve mallara zarar vererek suç işlemeyelim. Devletimiz güçlüdür. Devletimize ve Milletimize karşı bu komploları kuranlar hak ettikleri karşılığı göreceklerdir.

NE OLMUŞTU?
Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde Suriye uyruklu I.A.'nın, 7 yaşındaki Suriyeli yeğenini taciz ettiği görüntüler şehri karıştırmıştı.


KAMYONLA PROVOKATÖR TAŞIDILAR
Sosyal medyada ortaya çıkan görüntüler provokasyonun boyutunu gözler önüne serdi.

Bir vatandaşın cep telefonuyla çektiği görüntülerde eylemler sırasında farklı ilçelerden kamyonla provokatörlerin getirildiği görülüyor.

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