İstanbul’da provokasyon: Lüks restoranı bastı Arap iş insanlarına bıçak salladı

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İstanbul'da eline bıçak alan bir provokatör Arap iş insanlarını tehdit etti. ÖNCE KAYSERİ SONRA SURİYE'NİN KUZEYİ...

Türkiye kirli bir operasyonla karşı karşıya. Kayseri'de Suriyeli bir şahsın Suriyeli küçük bir kızı taciz etmesi sonrası patlak veren olaylar maksadını aştı. Suriyelilerin ev ve işyerleri yakıldı.