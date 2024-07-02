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İstanbul'da provokasyon: Lüks restoranı bastı Arap iş insanlarına bıçak salladı

Türkiye kirli bir provokasyonla karşı karşıya... Kayseri'de Suriyeli bir şahsın Suriyeli küçük bir kızı taciz etmesi ve ardından Suriye'nin kuzeyinde Türk bayraklarına yapılan alçak saldırının yankıları sürerken bir provokasyon da İstanbul'da patladı. Eline bıçak alan bir şahsın Arap iş insanlarını tehdit ettiği ve küfürler savurduğu görüldü.

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Giriş Tarihi 02 Temmuz 2024, 13:48 Güncelleme 02 Temmuz 2024, 14:07
İstanbul’da provokasyon: Lüks restoranı bastı Arap iş insanlarına bıçak salladı

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İstanbul'da eline bıçak alan bir provokatör Arap iş insanlarını tehdit etti.

ÖNCE KAYSERİ SONRA SURİYE'NİN KUZEYİ...
Türkiye kirli bir operasyonla karşı karşıya. Kayseri'de Suriyeli bir şahsın Suriyeli küçük bir kızı taciz etmesi sonrası patlak veren olaylar maksadını aştı. Suriyelilerin ev ve işyerleri yakıldı.

Kayseri'deki olaylarla eş güdümlü olarak Suriye'nin kuzeyinde de karanlık eller devreye girdi.

Türkiye'nin kontrolündeki bölgelerde Türk bayrağına saldırıldı. Türkiye'den gelen araçlar ve Türk kurumları hedef alındı.

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BİR PROVOKASYON DA İSTANBUL'DA
Emniyet güçleri hem Türkiye içindeki hem de Suriye'nin kuzeyindeki olaylara müdahale ederken bir provokatör de İstanbul'da sahneye çıktı.

ARAP İŞ İNSANLARINA BIÇAK SALLADI: ARAP MARAP ANLAMAM
Eline bıçak alan bir şahıs Maslak 1453'te bir restoranda Arap iş insanlarına tehditler savurdu.

Türkiye'de yatırım yapan Khaled Fouzan ve İbrahim Al Hudaithi'nin de aralarında bulunduğu iddia edilen Arap iş insanlarına tehdit savuran şahıs, "Arap-marap anlamam, Türkiye lan burası. Olum delikanlınız gelsin uyutmuyorsunuz ulan yeter ulan" diye bağırdı.

HEDEF SERMAYETİ KAÇIRMAK MI?
Sosyal medyada duruma tepki yağdı. Türkiye'ye milyonlarca dolar yatırım yapan iş insanlarının hedef alan provokatörlerin asıl hedefinin sermayeyi kaçırmak olacağına dikkat çekildi.

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