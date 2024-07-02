Kabine Toplantısı sonrası Başkan Erdoğan’dan flaş açıklamalar! Kirli provokasyonlara sert tepki: Bayrağımıza uzanan elleri kırmasını biliriz

2024 yılında şu ana kadar 56 milyar lira destek ödemesi yaptık. Yıl sonuna kadar bu rakam 91,5 milyar liraya çıkacak. Yaş çay alım fiyatının yanında üreticilerimize destek primleri verilmesi uygulamasını ilk kez biz başlattık. Çaykur'un kapasitesini yine biz arttırdık. Buğday fiyatlarında ise dünya piyasasının bir hayli üzerindeyiz. TMO alım fiyatı desteklerle birlikte ton başına 359 dolar olup dünya fiyatlarından 89 dolar yüksektir. Hasat döneminde üreticimizi koruma amacıyla hububat ithalatını 15 Ekim'e kadar durdurduk. TMO alımla ilgili süreçleri titizlikle yürütüyor. Çiftçimizin ürününü en hızlı şekilde almak ve zamanında ödemesini gerçekleştirmek için gayret gösteriyor. TMO Hububat ödemeleri başladı. Çiftçimizin şikayeti olabilir. Bunları da Cumhurbaşkanı olarak takip ediyorum. Bakanlarımıza gerekli talimatı veriyorum. Son 21 yıldır iyi ve kötü gününde nasıl çiftçimizin yanında olduysak bundan sonra da tüm imkanlarımızla yanında olacağız. Çiftçimizin mağdur edilmesine müsaade etmeyiz. Sicili bozuk olanların, eli öpülesi çiftçilerimizi istismar ederek siyasi rant devşirmesine izin vermeyiz.

Türkiye, stratejik önemi fevkalade yüksek bir coğrafyada bulunuyor. Böyle bir coğrafi konuma sahip olmak tehditleri de beraberinde getirmektedir. 13.yılını tamamlayan Suriye krizi en fazla bizim bölgemizi etkiledi. Rusya - Ukrayna arasındaki savaşın olumsuz yansımalarına maruz kalan bölgelerin başında biz yer alıyoruz. İsrail'in Gazze'ye saldırmasıyla birlikte Doğu Akdeniz'de ısınan sular bizi, kardeş ülkeleri tedirgin ediyor. Batılı güçlerin desteğini alan İsrail'in gözünü komşularına diktiğini görüyoruz. Lübnan'a yönelik saldırıların, tehdit dilinin artması bizi endişelendirmektedir. Batı dünyası destek verdikçe İslam dünyası sessiz kaldıkça Netanyahu denen caninin bölgemizi ateşe sürükleme pahasına işgal politikasına devam edeceği anlaşılıyor. Türkiye olarak ilk günden beri buna dikkat çekmekteyiz. İsrail zulmünün vahim sonuçları olabileceğini dile getirdik. İsrail'in yayılmacı hedeflerin peşinde koştuğunu her seferinde vurguladık. İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırıların, tehdit dilinin artması, bölgemizin geleceği adına bizi ciddi manada endişelendirmektedir. Netanyahu yönetimi altındaki İsrail saldırganlığı durdurulmadıkça Türkiye dahil bölgemizdeki hiçbir devlet kendini emniyette hissedemez.



KARŞIMIZDA GÖZÜ DÖNMÜŞ BİR KATİL VAR



Buradan bir kez daha şu uyarıyı yapmak durumundayım. Karşımızda devlet adamı vasfının asgari şartlarını dahi taşımayan, gözü dönmüş bir katil vardır. Masumların kanından beslenen bu zalim kendi vatandaşlarının güvenliğini dahi hiçe saymaktadır. Netanyahu yönetimi altındaki İsrail saldırganlığı durdurulmadıkça Türkiye dahil kimse kendini güvende hissedemez. Türkiye olarak güvenlik önceliklerimizi buna göre tayin ve tespit ediyoruz. Hedefimiz doğru, akıllı ve uzun vadeli hamlelerle bu mücadeleden ülkemizi kayıpsız hatta kazançlı olarak çıkarmaktır. Barışı, diyaloğu ve diplomasiyi en üst seviyede almamız gereken günlerden geçiyoruz.





'SURİYE'NİN TOPRAK BÜTÜNLÜĞÜNÜN KORUNMASI TÜRKİYE'NİN DE ÖNCELİĞİDİR'



Astana süreciyle rejim ve muhalefetin aynı zeminde buluşmasını sağladık. Daha fazla çatışma yaşanmasının önüne geçmeye çalıştık. Sükûnete hizmet edecek ilave adımların atılması mümkündür. Bizim kimsenin toprağında ve egemenliğinde gözümüz yoktur. Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunması Türkiye'nin de önceliğidir. Biz komşu olarak istikrarsızlıkla boğuşan ve terör örgütlerinin cirit attığı değil demokratik güçlü bir Suriye görmek istiyoruz. Biz ayrılıkları derinleştirme yerine ortak paydayı büyütmenin derdindeyiz. Bunun için kiminle görüşülmesi gerekiyorsa geçmişte olduğu gibi yine görüşmekten imtina etmeyiz. Öncelikle Türkiye'nin menfaatlerini referans alacak bizimle ortak hareket eden hiç kimsenin mağdur olmasına izin vermeyeceğiz. Türkiye dostlarını yarı yolda bırakan bir devlet değildir ve olmayacaktır.





KAYSERİ'DE BİR KAOS PLANI TEZGAHLANDI!

Solingen'de evlatlarını ırkçı teröre şehit vermiş bir millet olarak bize yakışmayan, inancımızla, medeniyet değerlerimizle asla bağdaşmayan sahnelerin yaşanmasına göz yummayız. Kamu düzeni devletimizin çizgisidir. Bu hassas çizginin yok sayılmasına eyvallah demeyeceğiz. Biz kaos planlarına bağışıklık kazanmış bir ülkeyiz. Etki ajanları eliyle ülkemize hangi bedellerin ödetildiğini gayet net hatırlıyoruz. Kayseri'de son derece iğrenç, rezil bir taciz vakası üzerinden aynı kaos planı tezgâhlandı. İkinci perdesi ise Suriye'nin kuzeyinde sergilendi. Bölücü terör örgütü artıkları tarafından kotarılan bu oyunu kimin yazdığını, kimlerini figüranlık yaptığını çok iyi biliyoruz. Bu sinsi tuzağa düşmeyeceğiz. Nefret söylemlerine, provokasyonlara boyun eğmeyeceğimizi tekrar altını çizerek söylemek istiyorum. Kimse kendini polisin, hakimin, devletin yerine koyamaz. Kayseri'deki olaylar sonrasında ortalığı yakıp yıkan 474 provokatör gözaltına alındı. Suriye Milli Ordusu güçkeri ve güvenlik kuvvetlerimiz gerekli müdahalelerlede bulundu.