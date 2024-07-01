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Sapkınların yeni adresi çocuk oyunları! Sözde 'Öğretmen Onaylı' Toca Boca oyununda LGBT izleri! Tehlike büyük milyonlarca kez indirildi

Küresel tehlike olan LGBT terörü her yere yayılırken çocukları hedef alıyor. Geçmişten bu yana örtülü olarak çizgi filmlerde LGBT propagandası yapılırken bu kez alenen oyunlara kadar sıçradı. Hem Google Play Store’da hem de APP Store’de milyonlarca indirilen ‘Öğretmen Onaylı’ etiketine sahip Toca Boca adlı çocuk oyununda sapkınlığın propagandası yapıldı. Özellikle ilkokul çağındaki çocukların sıkça oynadığı Toca Boca’nın bazı bölümlerinde iki erkek çocuğun aynı yatakta çıplak görüntüsü bile veriliyor.

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Giriş Tarihi 01 Temmuz 2024, 16:43 Güncelleme 01 Temmuz 2024, 16:55
Sapkınların yeni adresi çocuk oyunları! Sözde ’Öğretmen Onaylı’ Toca Boca oyununda LGBT izleri! Tehlike büyük milyonlarca kez indirildi

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Küresel sermayenin desteklediği LGBT lobisi, her geçen gün daha fazla etki alanı kazanıyor.

Dijital platformlarda güçlenen ve algı operasyonlarını okullara taşıyan bu grup, artık çocukları doğrudan çizgi filmler aracılığıyla hedef alıyor.

100 MİLYONDAN FAZLA İNDİRME!
Google'ın Play Store uygulama mağazasında 100 milyondan fazla indirilen 'Öğretmen Onaylı' etiketine sahip Toca Boca adlı çocuk oyununda LGBT propagandası yapıldığı ortaya çıktı.

OYUN DEĞİL BEYİN YIKAMA ADRESİ!
Özellikle ilkokul çağındaki çocukların sıkça oynadığı bu oyunda, çocuk odasında LGBT sembollerinin bulunduğu görülüyor.

APP STORE'DA EĞİTİM KATEGORİSİNDE!
Ayrıca App Store'da Eğitim kategorisinde 5. sırada yer alan oyunda geçen diyaloglarda, küçük yaşta çocuklardan beklenmeyecek ifadelerin kullanıldığı belirtildi.

İSTATİSTİKLER KORKUNÇ
Uygulamada farklı ülkelerden çocukların bir araya getirilip oynaması teşvik edilirken, özellikle başlıklardaki renkler ve balonlardaki LGBT sembollerinin kullanılması dikkat çekti.

İstatistikler ise bu içeriklerin ne kadar geniş bir kitleye ulaştığını gösteriyor ve endişe verici boyutlara işaret ediyor.

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Sapkınların yeni adresi çocuk oyunları! Sözde ’Öğretmen Onaylı’ Toca Boca oyununda LGBT izleri! Tehlike büyük milyonlarca kez indirildi
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