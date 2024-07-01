Sapkınların yeni adresi çocuk oyunları! Sözde ’Öğretmen Onaylı’ Toca Boca oyununda LGBT izleri! Tehlike büyük milyonlarca kez indirildi

İSTATİSTİKLER KORKUNÇ

Uygulamada farklı ülkelerden çocukların bir araya getirilip oynaması teşvik edilirken, özellikle başlıklardaki renkler ve balonlardaki LGBT sembollerinin kullanılması dikkat çekti.

İstatistikler ise bu içeriklerin ne kadar geniş bir kitleye ulaştığını gösteriyor ve endişe verici boyutlara işaret ediyor.