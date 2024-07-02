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İzmir'de terör örgütü DEAŞ'a operasyon: Yakalandılar... Bağlantıları ortaya çıktı

İzmir'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon düzenlendi. Belirlenen adreslere yapılan operasyonda 11 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanların İzmir'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik 18 Mayıs 2024'te gerçekleştirilen operasyonda tutuklanan 20 şüpheli ile bağlantılı oldukları tespit edildi.

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Giriş Tarihi 02 Temmuz 2024, 08:58 Güncelleme 02 Temmuz 2024, 08:58
İzmir’de terör örgütü DEAŞ’a operasyon: Yakalandılar... Bağlantıları ortaya çıktı

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İzmir'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon düzenşendi.

11 GÖZALTI
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından DEAŞ'a yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında Menemen'de örgütsel faaliyet yürüttüğü tespit edilen 11 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

SİLAH VE ÖRGÜTSEL DÖKÜMAN
Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda yakalanan zanlıların ikametlerindeki aramalarda silah, örgütsel yayın ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

BAĞLANTILARI ORTAYA ÇIKTI
Öte yandan gözaltına alınan 11 kişinin, İzmir'de DEAŞ'a yönelik 18 Mayıs 2024'te gerçekleştirilen operasyonda tutuklanan 20 şüpheli ile bağlantılı oldukları tespit edildi.

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