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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu! 4 ilde DEAŞ'a Bozdoğan operasyonu: 28 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 4 ilde DEAŞ'a yönelik düzenlenen BOZDOĞAN-47 operasyonlarında 28 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

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Giriş Tarihi 28 Haziran 2024, 08:25 Güncelleme 28 Haziran 2024, 08:43
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu! 4 ilde DEAŞ’a Bozdoğan operasyonu: 28 şüpheli yakalandı

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 4 ilde DEAŞ terör örgütüne yönelik "Bozdoğan 47" operasyonlarında 28 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı ve Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüklerince Adana, Bursa, İstanbul ve Manisa olmak üzere 4 ilde DEAŞ terör örgütüne yönelik operasyonların düzenlendiğini belirtti.

Operasyonlarda çok miktarda döviz ve Türk lirası ile çok sayıda dijital materyale el konulduğunu kaydeden Yerlikaya, "4 ilde DEAŞ terör örgütüne yönelik gerçekleştirilen Bozdoğan 47 operasyonlarında 28 şüpheli yakalandı. Son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar sizlerin duası ve desteği ile durmadan, duraksamadan mücadele etmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

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