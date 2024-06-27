İstanbul’da DEAŞ operasyonu: 10 gözaltı

İstanbul'da tarafından DEAŞ silahlı terör örgütüyle irtibatlı oldukları tespit edilen şüphelilere yönelik operasyon yapıldı.
İstanbul'da tarafından DEAŞ silahlı terör örgütüyle irtibatlı oldukları tespit edilen şüphelilere yönelik operasyon yapıldı.
7 ilçede 17 farklı adrese gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda 10 yabancı uyruklu şahıs yakalanarak gözaltına alındı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince DEAŞ silahlı terör örgütü ve terör bölgeleri ile irtibatlı olduğu tespit edilen şüphelilere yönelik operasyon yapıldı.
İstanbul'un 7 ilçesindeki 17 adrese yapılan eş zamanlı baskınlarda 10 yabancı uyruklu şüpheli yakalandı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.