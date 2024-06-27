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İstanbul'da DEAŞ operasyonu: 10 gözaltı

İstanbul'da Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından 7 ilçede 17 farklı adreste düzenlenen operasyonda DEAŞ terör örgütü ile irtibatlı oldukları belirlenen 10 şüpheli göazltına alındı.

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Giriş Tarihi 27 Haziran 2024, 10:49 Güncelleme 27 Haziran 2024, 11:06
İstanbul’da DEAŞ operasyonu: 10 gözaltı

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İstanbul'da tarafından DEAŞ silahlı terör örgütüyle irtibatlı oldukları tespit edilen şüphelilere yönelik operasyon yapıldı.

7 ilçede 17 farklı adrese gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda 10 yabancı uyruklu şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

İstanbul'da DEAŞ'a yönelik operasyon: 10 gözaltı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince DEAŞ silahlı terör örgütü ve terör bölgeleri ile irtibatlı olduğu tespit edilen şüphelilere yönelik operasyon yapıldı.

İstanbul'un 7 ilçesindeki 17 adrese yapılan eş zamanlı baskınlarda 10 yabancı uyruklu şüpheli yakalandı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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