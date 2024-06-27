İstanbul’da DEAŞ operasyonu: 10 gözaltı

İstanbul 'da tarafından DEAŞ silahlı terör örgütü yle irtibatlı oldukları tespit edilen şüphelilere yönelik operasyon yapıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince DEAŞ silahlı terör örgütü ve terör bölgeleri ile irtibatlı olduğu tespit edilen şüphelilere yönelik operasyon yapıldı.