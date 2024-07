Göçmen kaçakçılarına Kalkan-25 darbesi! 149 umut tacirinden 42'si tutuklandı... "Her an enselerindeyiz"

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, konuya ilişkin resmi sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaptı.



"HER AN ENSELERİNDEYİZ"



Bakan Yerlikaya, "Hiçbir düzensizliğe müsade etmedik, etmeyeceğiz. Provokatörlere izin vermedik, vermeyeceğiz. Ülkemizin huzur ve güvenliği için göçmen kaçakçılığı organizatörlerinin her an enselerindeyiz " dedi.