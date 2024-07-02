Göçmen kaçakçılarına Kalkan-25 darbesi! 149 umut tacirinden 42'si tutuklandı... "Her an enselerindeyiz"

Göçmen Kaçakçılığı Organizatörleri ve Düzensiz Göçmenlere yönelik düzenlenen Kalkan-25 operasyonları kapsamında 149 Göçmen Kaçakçılığı Organizatörü yakalandı.
Gözaltına alınan 149 göçmen kaçakçısından 42'si tutuklandı. Ayrıca 2563 düzensiz göçmen yakalandı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, konuya ilişkin resmi sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaptı.
"HER AN ENSELERİNDEYİZ"
Bakan Yerlikaya, "Hiçbir düzensizliğe müsade etmedik, etmeyeceğiz. Provokatörlere izin vermedik, vermeyeceğiz. Ülkemizin huzur ve güvenliği için göçmen kaçakçılığı organizatörlerinin her an enselerindeyiz " dedi.
İşte Yerlikaya'nın paylaşımından öne çıkanlar:
Düzensiz Göç ve Göçmen Kaçakçılığı Organizatörleriyle Mücadelemizi 7/24 Kararlılıkla Sürdürüyoruz❗️
Hiçbir düzensizliğe müsade etmedik, etmeyeceğiz. Provokatörlere izin vermedik, vermeyeceğiz.
Milli menfaatlerimiz doğrultusunda;
❗️Kamu düzeni ve güvenliğimizden asla taviz vermeden,
❗️İnsan haklarına, hukuka, medeniyet değerlerimize uygun olarak göç ile aralıksız mücadele ediyoruz ve etmeye de devam edeceğiz.