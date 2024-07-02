SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

Göçmen kaçakçılarına Kalkan-25 darbesi! 149 umut tacirinden 42'si tutuklandı... "Her an enselerindeyiz"

Kalkan-25 operasyonları kapsamında gözaltına alınan 149 göçmen kaçakçılığı organizatöründen 42'si tutuklandı. 2563 düzensiz göçmen yakalandı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, düzensiz göçmenlerin sınır dışı edileceğini bildirdi. Yerlikaya, "Ülkemizin huzur ve güvenliği için göçmen kaçakçılığı organizatörlerinin her an enselerindeyiz" dedi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 02 Temmuz 2024, 08:58 Güncelleme 02 Temmuz 2024, 09:14
Göçmen kaçakçılarına Kalkan-25 darbesi! 149 umut tacirinden 42’si tutuklandı... Her an enselerindeyiz

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Göçmen Kaçakçılığı Organizatörleri ve Düzensiz Göçmenlere yönelik düzenlenen Kalkan-25 operasyonları kapsamında 149 Göçmen Kaçakçılığı Organizatörü yakalandı.

Gözaltına alınan 149 göçmen kaçakçısından 42'si tutuklandı. Ayrıca 2563 düzensiz göçmen yakalandı.

Göçmen kaçakçılarına Kalkan-25 darbesi!



İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, konuya ilişkin resmi sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaptı.

"HER AN ENSELERİNDEYİZ"

Bakan Yerlikaya, "Hiçbir düzensizliğe müsade etmedik, etmeyeceğiz. Provokatörlere izin vermedik, vermeyeceğiz. Ülkemizin huzur ve güvenliği için göçmen kaçakçılığı organizatörlerinin her an enselerindeyiz " dedi.




İşte Yerlikaya'nın paylaşımından öne çıkanlar:

Düzensiz Göç ve Göçmen Kaçakçılığı Organizatörleriyle Mücadelemizi 7/24 Kararlılıkla Sürdürüyoruz❗️

Hiçbir düzensizliğe müsade etmedik, etmeyeceğiz. Provokatörlere izin vermedik, vermeyeceğiz.

Milli menfaatlerimiz doğrultusunda;
❗️Kamu düzeni ve güvenliğimizden asla taviz vermeden,
❗️İnsan haklarına, hukuka, medeniyet değerlerimize uygun olarak göç ile aralıksız mücadele ediyoruz ve etmeye de devam edeceğiz.



Son 1 haftadır süren "KALKAN-25" operasyonlarında; Göçmen Kaçakçılığı Organizatörleri ve Düzensiz Göçmenlere yönelik toplam;
📌100 operasyon gerçekleştirildi. Operasyonlarda;
📌149 Göçmen Kaçakçılığı Organizatörü yakalandı.
📌42'si tutuklandı.
📌21'i hakkında adli kontrol kararı verildi. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor.

❌Ayrıca 2 bin 563 Düzensiz Göçmen Yakalandı.



Yakalanan düzensiz göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüklerine teslim edildi ve sınır dışı işlemleri başlatıldı❗

Ülkemizin Huzur ve Güvenliği İçin Göçmen Kaçakçılığı Organizatörlerinin Her An Enselerindeyiz❗️

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Başkan Erdoğan liderliğinde kritik kabine! Ana gündem ekonomi... Suriye’nin kuzeyindeki provokasyonlar ve terörle mücadele masada
Memura enflasyon farkı! Temmuz’da kim, ne alacak? Öğretmen, hemşire, polis…
Türk Telekom
Mevduatta Türk Lirası’nın payı % 50’yi geçti! ’Gri liste’den çıkmanın etkisi... TL’ye eğilim artabilir
Kabine’de bayrak değişimi | Karar Resmi Gazete’de yayımlandı! İşte o isimler...
EMEKLİYE ZAM İÇİN GERİ SAYIM BAŞLADI! SSK ve Bağ-Kur emeklisine yüzde 25.52 zam! Taban maaş ne olur? Refah payı var mı?
Sinan Ateş davasında ilk ifadeler ortaya çıktı! Tetikçiden şoke eden sözler: MHP’den iki, üç yöneticinin ismini ver seni kurtaralım
AK Parti ’tasarruf takip sistemi’ kuruyor! Tedbirlere tam uyum için yasa teklifi
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki sağlık sorunları nedeniyle görevden affını istedi
ABD Yüksek Mahkemesi’nden Donald Trump kararı: Bazı konularda dokunulmazlığı var! Biden’dan ’tehlikeli emsal’ tepkisi
Kripto Varlık Yasası Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi
Önce Kayseri şimdi de Suriye’nin kuzeyi | Kirli ellerden alçak plan! Suriye Milli Ordusu’ndan ’kışkırtmalara gelmeyin’ çağrısı
Canavar anne Eylem Tok ikinci kez hakim karşısına çıktı! ABD’den yetersiz ’Eylem’: Tutukluluğa devam kararı
Sosyal medyada olay olmuştu! Hülya Avşar’dan programına konuk ettiği Meryem Uzerli hakkında bomba itiraf: Kıskandım
Kayseri’de karanlık eller devrede! Ümit Özdağ provokasyonu körükledi, MOSSAD ve FETÖ devreye girdi: Suriye şüpheli tutuklandı
SON DAKİKA