Göçmen kaçakçılarına Kalkan-25 darbesi! 149 umut tacirinden 42'si tutuklandı... "Her an enselerindeyiz"

Göçmen Kaçakçılığı Organizatörleri ve Düzensiz Göçmenlere yönelik düzenlenen Kalkan-25 operasyonları kapsamında 149 Göçmen Kaçakçılığı Organizatörü yakalandı. Gözaltına alınan 149 göçmen kaçakçısından 42'si tutuklandı. Ayrıca 2563 düzensiz göçmen yakalandı.





İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, konuya ilişkin resmi sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaptı.



"HER AN ENSELERİNDEYİZ"



Bakan Yerlikaya, "Hiçbir düzensizliğe müsade etmedik, etmeyeceğiz. Provokatörlere izin vermedik, vermeyeceğiz. Ülkemizin huzur ve güvenliği için göçmen kaçakçılığı organizatörlerinin her an enselerindeyiz " dedi.