Kabine toplantısı ne zaman? Yeni Kabine’nin gündem maddeleri neler? 9. yargı paketi, emekli ve memur maaş zammı, terörle mücadele

Milyonlarca kişi bu hafta Başkan Erdoğan'ın başkanlığında toplanacak Kabine toplantısını bekliyor. En son 4 Haziran'da gerçekleştirilen Kabine'nin bu hafta içerisinde yeniden toplanması öngörülüyor. Peki Kabine gündeminde ne var? İşte detaylar…