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Kabine toplantısı ne zaman? Yeni Kabine'nin gündem maddeleri neler? 9. yargı paketi, emekli ve memur maaş zammı, terörle mücadele

Kurban Bayramı’nın hemen öncesinde 4 Haziran’da toplanan Kabine’nin tarihi merak ediliyor. Başkan Erdoğan’ın başkanlık yapacağı Kabine’nin bu hafta içinde toplanması bekleniyor. Kabine’nin ana gündem maddeleri ise çok kritik. Türkiye’nin iç ve dış siyasi meseleleri, 9. Yargı paketi, memur ve memur emeklisi, SSK ve Bağ-Kurluya zam gibi birçok konu toplanacak Kabine’nin ana gündem maddesi olacak.

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Giriş Tarihi 01 Temmuz 2024, 15:51 Güncelleme 01 Temmuz 2024, 16:22
Kabine toplantısı ne zaman? Yeni Kabine’nin gündem maddeleri neler? 9. yargı paketi, emekli ve memur maaş zammı, terörle mücadele

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Milyonlarca kişi bu hafta Başkan Erdoğan'ın başkanlığında toplanacak Kabine toplantısını bekliyor. En son 4 Haziran'da gerçekleştirilen Kabine'nin bu hafta içerisinde yeniden toplanması öngörülüyor. Peki Kabine gündeminde ne var? İşte detaylar…

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?
2024 Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın tarihi henüz kesinleşmedi. En son 4 Haziran Salı günü gerçekleştirilen toplantının ardından, 1-5 Temmuz tarihleri arasında bu hafta içinde yapılması bekleniyor.

KABİNE TOPLANTISININ GÜNDEM MADDELERİNDE NE VAR?
Toplantıda, 9'uncu Yargı Paketi'nin değerlendirilmesi bekleniyor.

Terörle mücadele operasyonları da Kabine'nin ana gündem maddeleri arasında yer alacak.

Öte yandan eğitimcilere yönelik şiddetin önlenmesi için yasal düzenlemelerin güçlendirilmesi gibi konular da ele alınacak.

ENFLASYON-EMEKLİ VE MEMUR ZAMLARI
Ayrıca, enflasyonla mücadele önlemleri ve emekli-memur maaş zamları da toplantının gündem maddeleri arasında yer alacak.

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Kabine toplantısı ne zaman? Yeni Kabine’nin gündem maddeleri neler? 9. yargı paketi, emekli ve memur maaş zammı, terörle mücadele
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