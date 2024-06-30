CHP’li Gökhan Günaydın iptal olan uçak seferi üzerinden imam hatiplilere nefret kustu! AK Parti Milletvekili Varank’tan sert tepki





Varank , "Aksaklık yaşayan diğer havayolu şirketlerinin yöneticileri hangi liseden mezun olmuş onu da araştırıyor musunuz? Roma gezisinde İBB'nin parasıyla THY'den uçak kiralarken neden genel müdürün hangi liseden mezun olduğu aklınıza gelmedi? Kinini kusmak için konuyu imam hatiplere getirmeye çalışan; apaçık nefret suçu işleyen bu ayrımcıya ben olsam tıpkı başka ülkelerde yapıldığı gibi bir daha bilet satmazdım" dedi.

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