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CHP'li Gökhan Günaydın iptal olan uçak seferi üzerinden imam hatiplilere nefret kustu! AK Parti Milletvekili Varank'tan sert tepki

CHP'li Gökhan Günaydın sosyal medya hesabından skandal bir paylaşımda bulundu. Günaydın iptal olan uçak seferi üzerinden imam hatiplilere nefret kustu. Skandal sonrası AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank "Roma gezisinde İBB'nin parasıyla THY'den uçak kiralarken neden genel müdürün hangi liseden mezun olduğu aklınıza gelmedi?" diyerek çok sert tepki gösterdi.

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Giriş Tarihi 30 Haziran 2024, 20:29 Güncelleme 30 Haziran 2024, 20:42
CHP’li Gökhan Günaydın iptal olan uçak seferi üzerinden imam hatiplilere nefret kustu! AK Parti Milletvekili Varank’tan sert tepki

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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul Milletvekili Gökhan Günaydın sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla büyük bir skandala imza attı. İptal olan uçak seferi üzerinden imam hatiğlilere nefret kustu.



KONUYU İMAM HATİPLİLERE ÇEKMEYE ÇALIŞTI

İBB'nin bütçesi ile Roma turlarında gezen CHP'li günaydın seferin iptal olmasını genel müdürün imam hatipli olmasına bağlayarak, nefret kustu.



Günaydın paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Uçuşa bir saat kala seferi iptal edip, 'Başka uçağımız yok uçuş yarın akşam 8'de olacak' diyen AJet saygısızlığı. Pendik imam hatip mezunu, ayda 1 milyon 400 bin lira maaş alan THY Genel Müdürü... Yönetim Kurulu üyelik maaşını da ayrıca alan AJet Genel Müdürü... Güzel ülkem bunları hak etmiyor!"

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Bu ne israf bu ne şatafat! Tek gecelik oda fiyatı 100 bin TL! İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu 73 kişiyle Roma'ya uçtu fondaşların ağzı kulaklarında!




AK PARTİ MİLLETVEKİLİ VARANK'TAN ÇOK SERT TEPKİ

CHP'li Gökhan Günaydın'ın nefret paylaşımına AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank çok sert tepki gösterdi.



Varank , "Aksaklık yaşayan diğer havayolu şirketlerinin yöneticileri hangi liseden mezun olmuş onu da araştırıyor musunuz? Roma gezisinde İBB'nin parasıyla THY'den uçak kiralarken neden genel müdürün hangi liseden mezun olduğu aklınıza gelmedi? Kinini kusmak için konuyu imam hatiplere getirmeye çalışan; apaçık nefret suçu işleyen bu ayrımcıya ben olsam tıpkı başka ülkelerde yapıldığı gibi bir daha bilet satmazdım" dedi.

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CHP’li Gökhan Günaydın iptal olan uçak seferi üzerinden imam hatiplilere nefret kustu! AK Parti Milletvekili Varank’tan sert tepki
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