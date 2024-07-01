19 ilde Sibergöz-48 operasyonu! İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu: Çok sayıda şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 19 ilde "nitelikli dolandırıcılık ve çevrim içi çocuk müstehcenliği" suçlarına yönelik jandarma tarafından "Sibergöz-48" operasyonlarının düzenlendiğini belirtti.

Operasyonlarda, hesaplarında 11 milyar 400 milyon lira işlem hacmi bulunan 65 şüphelinin yakalandığını aktaran Yerlikaya, "Bilişim sistemlerini kullanarak nitelikli dolandırıcılık yapanların enselerindeyiz. Onlara göz açtırmayacağız. Kara vatanda olduğu gibi siber vatanda da sanal devriyelerimiz 7 gün 24 saat görevlerinin başında." ifadelerini kullandı.