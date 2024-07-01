Ticaret Bakanlığı açıkladı! Artık Valilik belirleyecek! Berber, kuaför ve güzellik salonları ile ilgili flaş karar

Son dakika haberleri... Ticaret Bakanlığı , berber, kuaför ve güzellik salonlarının ülke genelinde haftanın 1 günü kapalı olması uygulamasının 1 Temmuz 2024 tarihi itibarıyla yürürlüğe gireceğini, bu işletmelerin valilikler tarafından belirlenen günlerde kapalı olmadığının tespiti halinde idari yaptırım uygulanacağını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, berber, kuaför ve güzellik salonu işletmecilerinin büyük çoğunluğunu barındıran sektör paydaşları tarafından Ticaret Bakanlığı'na iletilen talep ve öneriler değerlendirilerek, ülke genelinde tüm berber, kuaför ve güzellik salonlarının haftanın 1 günü kapalı olması yönünde 18 Ağustos 2022 tarihinde karar alındığı hatırlatıldı.

Açıklamada, "Devam eden süreçte kapalı olunacak günün, her ilin sektörel yapısı ve işletme profili ile tüketici tercih ve ihtiyaçları göz önünde bulundurularak Valilikler tarafından belirlenebilmesi amacıyla sektörün geniş katılımının sağlandığı çalışmalar yürütülmüş olup gelinen noktada bu çalışmalar tamamlanmıştır. Bu doğrultuda, berber, kuaför ve güzellik salonlarının ülke genelinde haftanın 1 günü kapalı olması uygulaması 1 Temmuz 2024 tarihi itibarıyla yürürlüğe girecek ve bu işletmelerin valilikler tarafından belirlenen günlerde kapalı olmadığının tespiti halinde Ticaret Bakanlığımızca idari yaptırım uygulanacaktır" denildi.