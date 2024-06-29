Başkan Erdoğan’dan temmuz ayında yoğun diplomasi trafiği! Tarihler belli oldu

3-4 TEMMUZ ASTANA Edinilen bilgiye göre Başkan Erdoğan, 3-4 Temmuz'da Kazakistan'ın başkenti Astana'da düzenlenecek Şanghay İşbirliği Örgütü Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılacak.

PUTİN İLE KRİTİK TEMAS Erdoğan, zirve kapsamında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya gelmesi bekleniyor.

6 TEMMUZ ŞUŞA

Erdoğan, 6 Temmuz'da ise Azerbaycan'ın Şuşa kentinde düzenlenecek Türk Devletleri Teşkilatı Devlet Başkanları Gayriresmi Zirvesi'ne iştirak edecek.

9-11 TEMMUZ ABD

Başkan Erdoğan'ın temmuz ayındaki yoğun diplomasi trafiğinin en önemli ayaklarından biri de ABD olacak.