Başkan Erdoğan’dan temmuz ayında yoğun diplomasi trafiği! Tarihler belli oldu

Başkan Erdoğan ve Joe Biden G7 zirvesinde (14 Haziran 2024)
Erdoğan, 9-11 Temmuz tarihlerinde ABD'nin başkenti Washington DC'de düzenlenecek NATO Liderler Zirvesi'ne katılacak. Erdoğan'ın temmuz ayında gerçekleştireceği zirvelerde mevkidaşlarıyla çok sayıda ikili görüşme gerçekleştirmesi planlanıyor.
KRİTİK GÜNDEM MADDESİ GAZZE
Uluslararası teşkilatlar kapsamındaki işbirliğini geliştirecek adımların da ele alınacağı zirvelerde Başkan Erdoğan'ın en önemli gündem maddelerinden biri Gazze olacak.
Zirvelerde Rusya-Ukrayna savaşı, terörle mücadelede işbirliği, ekonomik ve ticari işbirliği konuları de ele alınacak.