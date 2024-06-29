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İzmir'deki ikinci 'Seçil Erzan' vakasında şüphelilerin mal varlıklarına el konuldu! 1 kişi tutuklandı

İzmir'deki Denizbank Bornova Şubesi'nde, yeni bir Seçil Erzan vakası yaşandı. Karşıyaka Spor Kulübü'nün 3 yöneticisi ile 4 iş insanını 250 milyon lira dolandırdığı iddia edilen Denizbank Bornova Şube Müdürü Hatice Ö.'nün intihar girişiminde bulunduğu için psikiyatri servisine yatırıldığı bildirildi. Öte yandan Hatice Ö.'nün paraları verdiği öne sürülen döviz bürosu sahibi S.Ç. (48) ise dün akşam sevk edildiği adliyede tutuklandı. Hatice Ö. ile S.Ç.'nin mal varlıklarına da el konuldu.

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Giriş Tarihi 29 Haziran 2024, 10:51 Güncelleme 29 Haziran 2024, 11:39
İzmir’deki ikinci ’Seçil Erzan’ vakasında şüphelilerin mal varlıklarına el konuldu! 1 kişi tutuklandı

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Denizbank Bornova Şubesi'nde, yeni bir Seçil Erzan vakası yaşandı.

Denizbank Bornova Şubesi'nde ve belirlenen bazı adreslerde arama yapıldı.Denizbank Bornova Şubesi'nde ve belirlenen bazı adreslerde arama yapıldı.

7 KİŞİDEN 250 MİLYON TL TOPLADI
O dönem Karşıyaka Spor Kulübü Yönetim Kurulu üyesi ve Karşıyaka Altyapı Basketbol Şube Başkanı olan Denizbank Bornova Şube Müdürü Hatice Ö., iddiaya göre, yüksek kar vaadiyle fon ve altın alarak değerlendirmek üzere kulübün 3 yöneticisi ile 4 iş insanından yaklaşık 250 milyon TL topladı.

Denizbank Bornova Şube Müdürü Hatice Ö.Denizbank Bornova Şube Müdürü Hatice Ö.

MAĞDURLAR ŞİKAYETÇİ OLDU
Ancak, topladığı paraları fona yatırmayan, altın da almayan Hatice Ö.'nün parayı döviz bürosu sahibi S.Ç.'ye gönderdiği ileri sürüldü.

İkinci Seçil Erzan vakasında flaş gelişme!

İddiaya göre; Hatice Ö., para topladığı kişilere zaman zaman ihtiyaçları kadar para gönderdi ancak bir süre sonra iş insanları dolandırıldıklarını anladı. Mağdurlar durumu polis ekiplerine bildirip, Hatice Ö. hakkında şikayetçi oldu.

ÇOK SAYIDA İNTİHAR GİRİŞİMİNDE BULUNDU TEDAVİYE ALINDI
Polis olayla ilgili çalışma başlatırken, yüzlerce kişiyi benzer şekilde dolandırdığı ileri sürülen Hatice Ö. hakkında, 27 Haziran'da gözaltı kararı çıkarıldı. Yakalama çalışması başlatan polis ekipleri, Hatice Ö.'nün evinde çok sayıda ilaç içip intihar girişiminde bulunduğunu belirledi. Ekipler, Hatice Ö.'nün, intihar teşebbüsünün ardından pişman olup gittiği İzmir Şehir Hastanesi'nde tedaviye alındığını saptadı.

Denizbank Bornova Şube Müdürü Hatice Ö.Denizbank Bornova Şube Müdürü Hatice Ö.

HATİCE Ö. PSİKİYATRİ SERVİSİNE YATIRILDI
Hayati tehlikesi bulunmayan Hatice Ö.'nün başında, polis beklemeye başladı. Yemek yemeyi reddeden Hatice Ö.'nün, doktorlara göre ifade verecek durumda olmadığı belirtildi. Daha sonra Hatice Ö., psikiyatri servisine yatırıldı. Operasyon kapsamında ayrıca banka personeli E.Y. ile döviz bürosu çalışanı A.A. da ifadesine başvurulmak üzere gözaltına alınıp emniyete götürüldü. Şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

SORUŞTURMADA 1 KİŞİ TUTUKLANDI
Hatice Ö.'nün paraları gönderdiği öne sürülen döviz bürosunun sahibi S.Ç., emniyetteki işlemlerinin ardından dün adliye sevk edildi. S.Ç.'nin ifadesinde, "Hatice Ö., bana para getirdi. Ben ise o paraları altına ve dövize çevirdim. Sonrasında da kendisine iade ettim. Suçlamaları kabul etmiyorum" dediği öğrenildi. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, S.Ç.'yi tutukladı.

MAR VARLIKLARIN EL KONULDU
Öte yandan dün döviz bürosunda, Denizbank Bornova Şubesi'nde ve belirlenen bazı adreslerde arama yapıldı. Ayrıca Hatice Ö. ile tutuklanan döviz bürosu sahibi S.Ç.'nin mal varlıklarına el konulduğu öğrenildi.

İkinci Seçil Erzan vakası!

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