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Türkiye FAFT'ın gri listesinden çıktı mı? Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek paylaştı: Başardık! | Gri listeden çıkmak ne anlama geliyor?

Son dakika ekonomi haberleri... Türkiye FATF'ın oluşturduğu 'gri liste'den çıktı. Konuya ilişkin açıklama yapan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Başardık" ifadelerini kullandı. Peki bu kararla ne değişecek, Türkiye'nin ne avantajı olacak. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 28 Haziran 2024, 10:42 Güncelleme 28 Haziran 2024, 11:18
Türkiye FAFT’ın gri listesinden çıktı mı? Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek paylaştı: Başardık! | Gri listeden çıkmak ne anlama geliyor?

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Türkiye, dünya ekonomilerinin mali suçlarla mücadeleye uyumunu tespit eden Mali Eylem Görev Gücü'nün (FATF)'ın gri listesinden çıktı.

SİNGAPUR'DAN PAYLAŞTI: BAŞARDIK
FAFT'ın kararını duyuracağı Singapur'da bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, konuya ilişkin açıklama yaptı.

Sosyal medya üzerinden "Başardık" ifadelerini kullananan Şimşek bir de Türk bayrağı paylaştı.

KARAR İLE NE DEĞİŞECEK?
Uluslararası yatırım fonlarının büyük bir kısmı yasal düzenlemeler nedeniyle gri listedeki ülkelere yatırım yapamıyor.

YATIRIM GELECEK
Gri listeden çıkış halinde bu fonların Türkiye'ye yatırım yapabilmeleri mümkün olacak.

Ayrıca gri listede yer almanın sınır ötesi işlemlerin kısıtlanması ve kredi alınmasını zorlaştırıcı etkileri de bulunuyor.

BORSA VE TL VARLIKLARI DEĞERLENECEK
Gri listeden çıkmamızla birlikte Borsa'da olumlu seyir yükselecek. IMF araştırmaları gri listeden çıkılmasıyla TL varlıklarının değer kazanacağını ön görüyor.

Sermaye akışının hızlanmasıyla beraber Türk Lirası'nın değerlenmesi enflasyonla mücadelede de büyük etki yaratacak.

FATF NEDİR NASIL ÇALIŞIYOR?
Mali Eylem Görev Gücü (Financial Action Task Force – "FATF"), 1989 yılında suç gelirlerinin aklanması, terörizmin finansmanı ve kitle imha silahlarının finansmanının önlenmesi amacıyla, İktisadi İşbirliği ve Gelişme Teşkilatı (Organization for Economic Co-operation and Development – "OECD") tarafından kurulan bir organizasyondur.

Otuz yılı aşkın bir süre önce G7'nin girişimiyle kurulan Paris merkezli FATF'ın ABD ve Çin'in yanı sıra Avrupa Komisyonu ve Körfez İşbirliği Konseyi'nin de aralarında bulunduğu yaklaşık 40 üyesi bulunuyor.

Grup, gri liste ve kara liste aracılığıyla uyumlu olmayan ülkelerdeki yatırımları caydırarak kara para aklama ve terörün finansmanıyla mücadele etmeyi amaçlıyor.

Gri liste tanımlamasından kaçınmak için, FATF üyelerinin önemli bir çoğunluğunun bir ülkenin değerlendirme döneminin başlamasından bu yana yeterli ilerleme kaydettiği konusunda hemfikir olması gerekiyor.

PİYASALARIN TEPKİSİ
Peki piyasaların karara ilk tepkisi ne oldu? İşte Altın, dolar ve euro'nun yönü...

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