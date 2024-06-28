Türkiye FAFT’ın gri listesinden çıktı mı? Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek paylaştı: Başardık! | Gri listeden çıkmak ne anlama geliyor?

Türkiye, dünya ekonomilerinin mali suçlarla mücadeleye uyumunu tespit eden Mali Eylem Görev Gücü'nün (FATF)'ın gri listesinden çıktı.
SİNGAPUR'DAN PAYLAŞTI: BAŞARDIK
FAFT'ın kararını duyuracağı Singapur'da bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, konuya ilişkin açıklama yaptı.
Sosyal medya üzerinden "Başardık" ifadelerini kullananan Şimşek bir de Türk bayrağı paylaştı.
KARAR İLE NE DEĞİŞECEK?
Uluslararası yatırım fonlarının büyük bir kısmı yasal düzenlemeler nedeniyle gri listedeki ülkelere yatırım yapamıyor.
YATIRIM GELECEK
Gri listeden çıkış halinde bu fonların Türkiye'ye yatırım yapabilmeleri mümkün olacak.
Ayrıca gri listede yer almanın sınır ötesi işlemlerin kısıtlanması ve kredi alınmasını zorlaştırıcı etkileri de bulunuyor.
BORSA VE TL VARLIKLARI DEĞERLENECEK
Gri listeden çıkmamızla birlikte Borsa'da olumlu seyir yükselecek. IMF araştırmaları gri listeden çıkılmasıyla TL varlıklarının değer kazanacağını ön görüyor.
Sermaye akışının hızlanmasıyla beraber Türk Lirası'nın değerlenmesi enflasyonla mücadelede de büyük etki yaratacak.