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Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki duyurdu: 2025 yılı sonuna kadar tüm hak sahiplerine evlerini teslim edeceğiz

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki asrın felaketinde yerle bir olan deprem bölgesinde 76 bin 644 konutu teslim ettiklerini duyurdu. Bakan Özhaseki deprem konutlarına ilişkin; "2024 yılı sonuna kadar 200 bin konutu teslim edeceğiz. 2025 yılı sonuna kadar tüm hak sahiplerine evlerini teslim edeceğiz." ifadelerini kulandı.

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Giriş Tarihi 28 Haziran 2024, 11:03 Güncelleme 28 Haziran 2024, 11:03
Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki duyurdu: 2025 yılı sonuna kadar tüm hak sahiplerine evlerini teslim edeceğiz

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Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki asrın felaketinde yerle bir olan deprem bölgesinde 76 bin 644 konutu teslim ettiklerini duyurdu.

Bakan Özhaseki deprem konutlarına ilişkin; "2024 yılı sonuna kadar 200 bin konutu teslim edeceğiz. 2025 yılı sonuna kadar tüm hak sahiplerine evlerini teslim edeceğiz." ifadelerini kulandı.

İklim kanununun önümüzdeki günlerde Meclis'e geleceğini açıklayan Özhaseki konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

Çok tüketiyoruz çok kirletiyoruz. Böyle olunca denge bozuluyor. Bilimsel verilere göre dünyanın ısısı 1.45 derece arttı. 2 derece artarsa gıda krizleri yaşanacağı söyleniyor. 3 derece çıkarsa gezegen yaşanmaz hale gelecek. Slogan olarak iklim değişmeden biz değişelim istiyoruz.

2053 yılı 0 emisyon hedefini ortaya koyduk. İklim kanunu güncelledik. Önümüzdeki günlerde iklim kanunu çıkarmış olacağız.

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