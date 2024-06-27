Firari Eylem Tok ve oğlu Timur Cihantimur böyle yakalanmış! Görüntüler ortaya çıktı! Dava ertelendi! Avukatlardan flaş talep

İstanbul Eyüpsultan'da 1 Mart tarihinde yaşanan kazada Oğuz Murat Aci'nin ölümüne neden olan 17 yaşındaki Timur Cihantimur ve onu yurt dışına kaçıran annesi Eylem Tok, kazadan 106 gün sonra ABD'de tutuklandı.
Anne-oğlu 18 Haziran'da farklı saatlerde mahkemedeydi. Eksik belgeler nedeniyle Eylem Tok hakkındaki davada ikinci duruşma 27 Haziran'a, oğlu Timur Cihantimur hakkındaki dava ise 20 Haziran Perşembe gününe ertelendi.
1 TEMMUZ'A ERTELENDİ
Eylem Tok'un Türkiye'ye iadesine ilişkin davada ikinci duruşma daha sonra alınan bir kararla 1 Temmuz'a ertelendi.