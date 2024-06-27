Firari Eylem Tok ve oğlu Timur Cihantimur böyle yakalanmış! Görüntüler ortaya çıktı! Dava ertelendi! Avukatlardan flaş talep

Tok'un işlediği 'Yağma' suçu Amerika'ya gönderilen dosyada tüm detaylarıyla anlatıldı. SÜREKLİ İLETİŞİM HALİNDELER

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un, Aci Ailesi'yle sürekli iletişim halinde olduğu ortaya çıktı. Konuya ilişkin konuşan baba Özer Aci, "Hem Adalet Bakanlığı hem de Dışişleri Bakanlığı hep yanımızda oldu. Sürekli bilgi paylaşımı yapıyorlar. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'la sürekli görüşüyoruz. Bayramımızı da kutlamak için aradı. Sağolsunlar" dedi. TUTUKLULUK HALİ DEVAM EDİYOR

Annesi ile aynı davada yargılanan Timur Cihantimur, hakkında ise 18 ve 21 Haziran tarihlerinde görülen duruşmalarda tutukluk halinin devamına karar verilmişti.

Aynı zamanda ABD vatandaşı olan Timur Cihantimur hakkında avukatlarının yaptığı kefalet karşılığı tutuksuz yargılanma başvurusuna dair mahkeme henüz bir karar vermedi.

KEFALETLE SERBEST BIRAKILMA TALEBİNDE BULUNDULAR Timur Cihantimur'un avukatları, mahkemeye sundukları belgelerde Timur Cihantimur'un kaldığı gözetim merkezinin çocuklar için bir gözetim merkezinden çok bir hapishane olduğunu, Cihantimur'un ihtiyacı olan ilaç ve tıbbi müdahale gereksinimlerinin karşılanmadığını ve kötü muameleye maruz kaldığını öne sürerek, kefaletle serbest bırakılması ya da ev hapsine çıkarılması talebinde bulundular.

Timur Cihantimur'u savunan iki avukattan biri olan Victoria Kelleher. BABASIYLA 10 GÜNDÜR İLETİŞİM KURAMIYOR Timur Cihantimur'un avukatları, mahkemeye bugün sundukları belgelerde ise Cihantimur'un son bir haftada 3 ayrı kavga olayına şahit olduğunu, bu kavgalarda gardiyanların çocuklara biber gazıyla müdahale ederek çocukları 3 gün hücreye koyduklarını anlattığını, kendisinin kullanması gereken ilaçların hala temin edilmediğini ve babasıyla telefon görüşmesi yapmasının 10 gündür bir türlü sağlanamadığını, bu kez de telefon numarasının sisteme yanlış girildiğini dile getirdi.